送別合作12年戰友！C AllStar變「孤兒仔」

組合C AllStar由成軍、休團再重組，12年來一直與經理人小吉和監製阿簡合作，惟昨日（6日）2位緊密戰友啟程離開香港，移民展開新生活，意味住C AllStar將進入新一頁，而成員釗峰、陳健安（On仔）及Jase都要到機場送機，其中釗峰於社交網上載機場照片，並加上文字「只可接受新生活的蛻變」，又留言感性表示：「2009年，遇上，無數個重要時刻，我們都同在。鬧過交，比佢哋煩過，一齊開心過，興奮過，亦有感動過，啲眼淚呢...邊數得清。迷失嘅時候，慶幸咁多年背後有兩位支柱，依家雖然條柱就遠咗啲，我哋各自好好為新生活加油吧！」

至於On仔則晒出與2人的合照，並指：「你哋係我最大嘅comfort zone。簡，多謝你嘅栽培，多謝你成就C AllStar嘅一切，亦製造我23歲至今最青春最黃金嘅回憶，多謝你嘅任性。小吉，永遠記得你最強嘅一句，『畀啲好嘢人睇！』12年嚟辛苦哂，多謝你。每次要跳出comfort zone，代表要經歷未知嘅恐懼，慢慢領略到，呢啲不安感係一個訊息：『又係好機會更認識自己同世界，變得更強！』」