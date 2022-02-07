不可能任務︱張振朗譚俊彥跳樓爆破乜都試

「視帝」譚俊彥、張振朗、戴祖儀、孔德賢、何慈茵等16位藝人，於無綫節目《不可能任務》接受各式各樣「不可能」特訓，於即將播出的一集，於香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安帶領下，張振朗擔任隊長的一隊，隊員有戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、何慈茵等8位，將挑戰連串高難度特技動作訓練，包括跳樓、飄移、槍戰、爆破、火人、拳腳對打、兵器及滾樓梯等，眾人更要拍攝一段片長6分鐘的動作場面作為畢業作品，當中以振朗及自5歲開始接觸洪拳的何慈恩表現最為理想，即使訓練期間面對無數挫折，二人均能迎難而上。

而於早前曝光的官方預告片中，兩大導師均表現嚴格，分別向學員大叫：「點解你哋講極都唔明？」、「唔該畀啲精神，唔係求求其其。」16位藝人不但竭盡所能面對各項挑戰，更要面對受傷及日曬雨淋等情況，大抵全部隊員一視同仁，未有特別優待女生，故片段所見祖儀、杜穎珊及李思雅等先後哭成淚人，前者更坦言欠自信：「冇乜自信，我唔想人哋知我冇自信。」而兩名隊長振朗及譚俊彥亦分別流下男兒淚，譚俊彥以意志力勉勵自己：「我一定要衝破心理陰影，只要我全心全意努力去做一件事情，冇嘢係不可能。」