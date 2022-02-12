送禮要精明　另一半至加你分

214如箭在弦，雖說物輕情意重，但都要一份「心意」，忙着為摯愛選禮物、挑約會地點之餘，亦不妨留意一下不同的消費優惠，買得多賺得多，送禮送得更精明，另一半見你咁精打細算，自然默默加分啦！

甜蜜獻禮

消費換禮可以話最實際，上水廣場Landmark North由2月12日至14日，凡於場內食肆及零售商戶以電子貨幣即日合共消費滿HK$800，即可免費換領XL版O'Hara玫瑰鮮花乙枝；而於商場2至5樓任何商戶以電子貨幣消費滿HK$20,000，更可免費換領EMPORIO ARMANI 黑鋼經典套組腕錶乙套或Folli Follie時尚首飾乙件。此外，場內多間食店都推出情人節限定優惠，如於ALL DAY單次惠顧任何堂食主食兩份，即可免費獲贈Babyccino乙杯；於珍煮丹惠顧任何正價飲品乙杯，可以半價換購高山烏龍系列乙杯等，全部都孖住嚟，而ABC Bakery更推出情人節限定「花花芝戀」芝士蛋糕，首十位購買更可以優惠價$88換購馬卡龍乙盒。

50%消費賞

想為另一半送上一份「大禮」？國際品牌會是穩陣之選，由即日至2月28日 ELEMENTS 圓方的「Fabulous Rewards消費獎賞」，ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」於場內以指定之電子貨幣即日單一消費滿HK$2,000，即享合共總值HK$1,000獎賞，另消費滿HK$8,800，更可享合共總值HK$1,800獎賞。除消費賞外，因為情人節臨近，場內的部分商店亦推出消費獎賞或主題美饌，如花藝精品店Le Fiori為ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」提供購物滿HK$2,000，送兩件小巧蛋糕，優惠至2月14日，有得睇又有得食呀！