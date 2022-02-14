梅媽登報脫離母子關係　梅啟明怒斥：鐵石心腸！

現年98歲、已故天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽），今日（14日）登報與兒子梅啟明脫離母子關係！原本母子同心的他們去年底因電影《梅艷芳》涉侵權的訴訟而鬧不和，如今關係更跌至冰點，梅媽大爆因兒子欠債，無奈下劃清界線；梅啟明反斥母親鐵石心腸，對他作出經濟封鎖，自嘲「嗰頭近」，稱心死及萌生尋死念頭。

梅媽與兒子梅啟明素來感情要好，由於梅媽的3名兒女20多年間相繼因癌病離世，獨剩長子梅啟明陪她共度晚年。兩母子相依為命多年，多次為梅艷芳的遺產分配方案提出法律訴訟，而梅媽每月從女兒遺產中獲得20萬元生活費，例必將數以萬計的款項供養梅啟明一家，在經濟上全力支持兒子，對他錫到燶。

侵權官司成導火線

然而，母子關係去年底開始急轉直下，導火線是梅啟明入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉嫌侵權。以往一面倒支持兒子的梅媽大唱反調，直斥兒子財迷心竅，並發聲明就此事劃清界線，表明從未參與入稟事宜，更自爆半年前已對兒子「閂水喉」，直指他是「打壞」、「躝癱」，氣得不讓兒子探望身在醫院的她。梅媽早於去年12月就向兒子下最後通牒，當時透過主持人放狠話：「如果佢唔撤銷訴訟，就會同佢脫離母子關係，呢個係梅媽畀梅啟明嘅最後通牒，希望佢唔好再咬住唔放，以後生性做人。」

原來梅媽當日並非信口開河，事隔2個月，她正式登報脫離關係，詳文如下：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」本報就此事致電梅媽，她無奈地說：「係要斷絕關係，佢逼到我無路可走，佢喺出面爭到周身債！（佢因為咩事欠債？欠幾多債？）我唔知佢點解爭人錢，亦都唔知佢爭幾多錢。」再追問是否有人登門討債，以及為何知道兒子欠債？她不欲多談。據知梅啟明早有前科，之前多次因欠債而問梅媽伸手攞錢，梅媽有感已無能為力才出此下策。而梅媽已抱恙多時，現時一直在醫院休養。

怨親戚挑撥離間

對於梅媽登報脫離母子關係，梅啟明表示：「佢老人家鍾意點就點！」同時承認有欠債，但只是幾萬元的小數目，而欠債全因梅媽要求孫兒由馬來西亞返港過年，他說：「個仔返嚟要喺酒店隔離21日，樣樣都要錢，係要解決酒店錢啫，搞咁多嘢做乜！」他坦言經濟有困難，雖然有做散工，惟收入不高：「我貴庚吖？搵得幾多！疫情又要扣人工，借都借唔到咁多。」

他自言遭梅媽經濟封鎖及母子關係決裂，全因梅媽身邊人及親戚挑撥，他愈講愈勞氣：「佢當我係仇人，我心死。」並指過年前梅媽已不肯接聽他的來電，又留在醫院避見。他揚言會撐到底，絕不屈服，寧願去乞錢，言談間更表示有尋死念頭：「我冇生存希望，佢鐵石心腸，難聽啲講，我都嗰頭近，我一定走得快過佢。」