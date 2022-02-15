隱世娘娘大點兵！陳楨怡被爆一拖七男女通殺

有「長腿女神」之稱的前港姐亞軍陳楨怡雖仍身在內地，但「正印男友」周子揚趁昨日（14日）情人節送「超級大禮」，踢爆她在無綫狂收5名觀音兵，而且男女通殺，其裙下之臣各具功能，連他及陳楨怡圈外男友Andy共7人，堪稱「女版韋小寶」！

自稱深愛陳楨怡（Celina）的「正印男友」周子揚，之前爆女友一腳踏兩船。雖然他們現時分隔兩地，不過適逢昨日是情人節，他照送「大禮」，大爆女方左右逢源，除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，依然在無綫最少狂收5位兵，包括前天堂鳥成員Lincoln、在《愛回家．開心速遞》飾演「龔燁」和「熊若水」囝囝的何超蓮前度黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，指Celina享受做「隱世娘娘」。

「因為可以利用佢哋」

問到如何發現女友收兵？周子揚表示和Celina拍拖時，一直兼任司機，但自從女友力求上位後經常講大話：「佢有次叫我唔使嚟車佢，一時又話瞓覺熄電話，點知Lincoln、Jeremy喺網上甫佢啲相，原來去咗同佢哋玩。我同Celina講過娛樂圈啲人好複雜，唔好同啲男仔行咁埋，佢就話唔鍾意圈中男仔，同佢哋玩都係因為可以利用佢哋，佢只愛我。」

周子揚以為「溫馨提示」後女友會收斂，不過對方變本加厲，竟到Lincoln西貢寓所開Party：「我去車佢返屋企，原來仲有Jeremy、成班港姐謝嘉怡、郭柏妍同緋聞男友『頭皮』吳卓衡，成班又玩又煲煙，有人仲見到Jeremy甫咗同Celina跳貼身舞，佢哋咁玩唔係第一次。」據當晚出席派對的人士透露，Celina除狂煲煙外，Lincoln、Jeremy及謝嘉怡亦是「煙民」，而謝嘉怡和Jeremy相熟，全因女方的圈外模特兒男友是Jeremy介紹。

他續爆Celina公開有男友Andy，而Lincoln亦有落選港姐女友，不明女友仍背他跟Lincoln、Jeremy與林正峰等傳曖昧短訊：「Lincoln話請Celina食糖，Jeremy約去玩，林正峰又約佢返無綫canteen食飯，唯一嘅原因係佢鍾意收兵囉！」

Celina樂於周旋在眾「兵」之間，全因搵着數，周子揚說：「Celina同我講咁先可以多啲機會，因為Lincoln有劇拍又識得人多，可以介紹經理人私下幫佢接Job；Jeremy係專業模特兒，可以介紹多啲廣告畀佢；林正峰係無綫高層曾勵珍愛將，可以喺個男仔身上收到好多料，所以林正峰請佢拍節目，佢一口答應，仲喺個節目度電到林正峰魂魄唔齊。至於韓國男模可以彈啲韓國工作畀佢；馮盈盈位女助手本身係攝影師，幫到佢影靚相出甫。」

為上位扮女神

問到為何連番爆女友大鑊？他坦言因為頂唔順：「我好愛佢，連佢啲『兵』都可以包容，但佢唔應該咁假，為咗上位扮女神，好多外國明星好似Lady GaGa都好狂野，Justin Bieber係壞男孩亦好紅。唔該佢做番自己，我就收聲。」至於現時和Celina的關係，他稱：「最後一次通話係佢叫我唔好認係佢男友，同埋好掛住我，不過已經成個月搵唔到佢，我都唔知依家同佢係咩關係，我好想佢同我講清楚。」而Celina至今仍未回覆。

謝嘉怡否認吸煙：屋企人一定唔畀

港姐冠軍謝嘉怡被同屆亞軍閨密陳楨怡殃及池魚，被爆是煙民。她受訪時表示：「屋企人一定唔會畀我食煙，我外婆由細到大都食煙，搞到有肺部問題，所以我一定唔會食煙。」至於有傳其模特兒男友由黃俊豪介紹，她表示：「黃俊豪係介紹咗好多新朋友畀我識，佢喺澳洲讀書，所以介紹好多『ABC』嘅朋友畀我，不過我冇拍拖。」

她出示昨日跟父母行山及放風筝的照片，以證情人節陪家人而不是男友。她又表示曾聯絡身在內地的陳楨怡，但只是互祝新年快樂。