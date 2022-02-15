粉絲不捨《青春本我》大結局　重溫歷年校園劇

近日人氣大熱的無綫青春校園劇《青春本我》播出大結局，令眾多粉絲大感不捨，更有人提議開拍古裝版、大學篇及求職篇，網絡討論頓時熱鬧起來。青春校園劇一向以來都受年輕人歡迎，其實不同年代的人也有屬於心目中校園劇，今次我們一起細數有那些經典的青春校園劇。

90年代的經典青春劇可以數到1989年大受歡迎的《淘氣雙子星》，平均收視達到44點，當年的人氣程度直逼平均收視有47點的神劇《義不容情》，可謂深受大量的觀眾歡迎。

1994年無綫劇集《阿Sir早晨》可謂90年代校園劇的佼佼者，劇集的一大看頭是挑選不少新人擔當重要的角色，例如當年23歲的古天樂與24歲的應屆港姐季軍李綺虹。

於1999年由香港電台製作的青春劇系列《Y2K》也是80、90後的童年回憶，當時劇集採用了大量的新人，而當時劇中有不少青澀新人已成為知名的藝人，包括方力申、余文樂、蔡卓妍、關智斌、唐詩詠和羅子溢等。

14年前的青春劇《當四葉草碰上劍尖時》是首次以劍擊運動作為主題的劇集，當中的劇情主要圍繞一伙年輕人的愛情與友情。繼此劇後，無綫於5年間拍攝了3輯與前輯沒有關係的《四葉草》系列。

相信不少80後和90後對於2004年的無綫校園劇集《青出於藍》非常熟悉，當時各位同學仔對李克勤的歌曲《開學禮》中的歌詞「同學各位找個位 這是你的開學禮」更是琅琅上口，而演員陶大宇、歐陽震華與程可為之間的搞笑互動更是劇集的一大看點之一。

如果要數到近十年最受觀眾喜愛的青春劇集就非無綫劇集《點解阿Sir係阿Sir》莫屬，在劇中陳豪以誇張搞笑的演技飾演一名化身教師潛入校園的臥底警察，當中的演技大獲好評，此劇當年最高收視高達38點。