林峯再戰樂壇亦不忙「娛樂」：目標生3個

藝人林峯簽約唱片公司年多，昨日（16日）首度以「華納一哥」身份宣傳新歌，對於新稱號他謙虛說：「係華納一分子，都係一字啫，我榮幸加入呢個大家庭，因為大家音樂理念一樣。」談及其《幼稚未完》和歌手Ian（陳卓賢）的新歌《留一天與你喘息》同日面世，被指兩代男神正面交鋒，他就話：「多謝呀，過去兩年都係拍戲，唔認識佢，冇留意MIRROR啲歌，但希望可以有機會同對音樂有熱誠嘅歌手合作，其實係開心嘅，因為之前樂壇比較靜啲，依家有啲生氣，百花齊放。」又指在情人節推出新歌是刻意安排，皆因悲傷也是感情一部分。

之前因忙拍劇而無暇宣傳之前的《唱情歌的人》，林峯就話《幼》會努力推廣：「所有以電台、ViuTV都會做，無綫就安排梗。（係啲想啲歌入埋榜、高點擊？）我冇乜大志向，想做自己想做嘅音樂，但梗係愈多人認同愈好，因為我同我嘅唱片公司、圑體好用心去做。」

林峯透露會留港拍戲至年中，不過太太及囡囡已來港令他安心，問可有空造人？他說：「我都想，希望下半年啦，聽講虎B好旺我哋兩個，目標係生3個，（恨仔？）女仔就冧啲，我就算幾攰返到屋企見到個女都好冧。」