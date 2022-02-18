BMW M8 Competition小改款　跑魅再升

隨着寶馬(BMW) 頂級豪華旗艦車系THE 8小改款發表，高性能旗艦M8 Competition小改款也連隨公開。新版M8 Competition跟THE 8一樣，小改款重點並不在動力及性能上的提升，而是落在外觀和內裝配置的一些針對性優化和升級，進一步提升其豪華悍將的跑魅。

小改款M8 Competition新增不少標準和選裝配備。先講外裝，像有齊雷射頭燈、自適應轉向燈和無眩光遠光燈輔助的BMW Selective Beam已被列作標準配備，有助在不同天氣條件下駕駛時，提供最佳的路面能見度。更首度為頭燈提供M Shadow Line裝飾選項，為靈動的眼神加強氣勢。腳下標準配備全新設計20吋M輕合金輪圈及高性能輪胎，另提供黑、灰雙色配搭雙星款式供選配。此外，當然不少新增8種獨特車色選擇，包括4種灰色(Skyscraper Grey Mectallic、 Brooklyn Grey Metallic、Frozen Pure Grey metallic及 Frozen Deep Grey metallic)、2種綠色(Isle of Man Green Metallic 和Frozen Deep Green metallic ) 及2種藍色(BMW Individual Lacquer Tansanite Blue Metallic和Frozen Tanzanite Blue metallic)。

內裝方面，車上依舊配備由數碼化儀錶及中央觸控屏幕構成的BMW Live Cockpit Professional連iDrive 7.0系統 ，不同的是中央輕觸屏幕由原來的10.25吋升級至12.3吋，並在標準配備的M Sport座椅基礎上，提供跟M3/M4相若的M碳纖桶椅選配。至於包覆座椅的皮革，全採用Merino及Alcantara雙皮料，除了可選全黑色，亦可選首度提供的Black/Sakhir Orange黑橙雙色配搭。全新小改款M8 Competition續提供Coupe雙門跑車、Cabriolet雙門開篷、Gran Coupe四門轎跑3種車型版本。動力規格不變，搭載4.4公升V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力輸出分別達625hp及750Nm，配以具備運動化Drivelogic的 8前速M Steptronic波箱、M xDrive四驅系統及M Active Differential差速器，Coupe和Gran Coupe的0~100km/h加速只需3.2秒，Cabriolet則為3.3秒。

BMW M8 Competition Gran Coupe 規格表

車型：四門五座位轎跑

引擎：V8 M TwinPower Turbo 雙渦輪增壓

容積：4,395c.c.

最大馬力：625hp/6,050rpm

最大扭力：750Nm/1,800~5,860rpm

傳動：8前速M Steptronic自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.2秒

車身體積：5,098×1,943×1,420mm（長×闊×高）