Tea Château 改寫品茶文化　一按即沖歎好茶

一按即沖的「品茶囊」，有傳統茶以及養生茶，還有可以加入不同食材配搭成別具風味的Mocktail。（客戶提供）

【特約報道】傳統品茗，要水滾茶靚，再講究一點，會按茶葉特性或拼配以不同水溫沖泡。不過對忙碌的香港人而言，要歎一杯靚茶等同於嘥時間，划算不來。而Tea Château官茶坊可以說帶來品茗新文化，品牌將傳統茶文化結合中西醫學智慧，研發出多個優質好茶系列，以嶄新「品茶囊」形態登場，大家只需一按，即可沖泡出優質茶來，瞬間歎好茶不是夢。

品茶囊誕生

要沖泡一杯好茶，需要時間和心機，香港人步伐急促，鮮有時間慢慢沖泡。Tea Château 創辧人Ryan Tse 受家人薰陶，自幼喜愛喝茶，眼見身邊朋友都是嗜啡一族，甚至在公司擺放咖啡機歎啡。Ryan 覺得如果有個新的方式飲茶，同樣方便有型，於是想到製作「品茶囊」來沖茶。坐言起行，他決定成立新品牌，與團隊由零做起，找膠囊物料、茶葉供應商等。現時品牌提供約20 款茶種，有傳統茶到拼配養生茶之選。Ryan 坦言：「一直以來公司研發部和生產線都有製作開口服保健產品，對品質要求非常嚴格，每款茶葉做足60 多個農藥殘留物及重金屬等檢測確保安全，無添加防腐劑及人造香料，再按需要將茶葉裁切成不同碎度，以配合沖泡機使用。」

專用沖泡機

為了提高「品茶囊」的普及性，特意研發出可用於現時大部分的咖啡粉囊機，客人也可以選用品牌專用的「品茶囊」沖泡機，機身配置多個水容量選擇，可兼容大、小「品茶囊」，特備90℃至95℃高溫，最特別是有10秒浸泡功能，茶葉用熱水浸泡過，再以30秒一Shot沖泡，茶味突出。

傳統地方茶

對愛茶一族來說，靚茶講求天然味道，Tea Château 的「傳統中式茶」系列，有多款中式名茶，包括清新鮮爽的茉莉銀毫、香醇碧綠的碧螺春、溫和醇厚的宮廷普洱和陳皮普洱，還有龍井和鐵觀音，滿足傳統茶愛好者。品牌亦不時推陳出新，如新出的日本玄米茶，沖泡後滲出茶米香，呷一口感受到淡淡烤米和海藻氣息，濃濃日式風味。Ryan 還指日後會陸續加入不同國家的特色茶，如煎茶、台灣凍頂烏龍和花茶等，讓客人有更多選擇。

一口養生茶

時下流行養生，品牌的「一口養生茶」系列，是與中西醫學團隊共同研發的成果，每款茶蘊含不同的草本成分和功效。都市人壓力大，以玫瑰花、香片、百合等調配的紓壓寧神茶就可適時紓緩壓力。而冬日寒冷，喉嚨和肺部容易不適，飲用以百合、枇杷葉、薄荷和甘草調配的強肺補氣茶就最適合不過。另外，還有促進新身代謝的消脂排毒茶、疏肝解鬱的元氣醒神茶和開嗓潤喉的美嗓茶等，全方位照顧都市人身心健康。

創意拼配茶

除了推出新口味的茶湯外，品牌亦積極發掘茶的無限可能性，如茶湯可以用來搭配不同食物，打造一頓美味的Tea Pairing，又或在茶湯內加水果、奶、蜜糖等調味，甚至用茶來調配無酒精雞尾酒或雞尾酒等。好似鐵觀音加點柑橘汁，茶的天然酸味和果汁很夾，酸甜開胃。又如將甘醇的靈芝大紅袍打造成Tea Tonic，即時令層次變成複雜。

此外，品牌早前與國際時裝設計師合作，聯乘打造4個茶款，當中一款肉桂大紅袍加菠蘿汁，回甘之餘又帶酸甜，開胃回味。客人也可以利用不同濃度的茶湯來炮製泡飯、啫喱等，發揮無限創意煮意。

Shop Info.

Tea Château

地址：中環金融街8號ifc mall 1樓19A舖

查詢電話：2777 2338