絕色女優　鬥魔性魅力

無論係日本寫真界定AV界都充斥住大量巨乳女優，但大胸只係其中一個賣點，最重要發揮出獨有嘅魅力，好似山岸逢花同本庄鈴呢兩位絕色女優咁，擁有纖巧白滑身材加上魔性魅力，深深咁吸引住大家嘅目光，而將佢哋比併嘅話，唔知邊個會勝出呢？

真摯演繹

AV廠Premium與S1、Moodyz、Ideapcoket同屬日本AV界龍頭集團北都旗下，曾經風光一時，原因係當時廠內有唔少頂級女優坐鎮，單係一個穗花就足以令其他廠望塵莫及。但係自穗花退下火線之後，P廠嘅聲勢就一落千丈，好彩喺2017年招攬到山岸逢花，成功谷底反彈！今年29歲嘅逢花，氣質綺麗斯文，予人親切感，身材婀娜肌膚白滑，雖然上圍唔算激凸，不過腰幼臀圓，飽滿嘅桃子形美尻增添火辣指數。

逢花出道之後，就發揮出驚人魅力，而且掌握到各種床技精髓，表演熟練且動作優美，加埋投入度高，每床場都陶醉其中，令觀眾睇得大呼過癮！原來演出夠投入係同花妹份人夠真摯有關，從佢嘅演出品中，睇到佢以誠待人兼且喜歡將自己最自然一面流露，唔似其他女優咁故作嬌媚同造作，難怪咁受AV迷支持。

山岸逢花

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：33C-24-34

SOD準一姐

Premium擁有山岸逢花呢位頂級美女，SOD亦有一位質素相當嘅美人兒，佢就係本庄鈴喇！今年25歲嘅佢五官標致，一副瓜子口面配上電力十足嘅桃花眼，深深咁吸引住大家嘅目光！鈴妹同逢花一樣身材纖巧婀娜肌膚白滑，至於點解肌膚可以長期保持鮮嫩剔透，原來係同佢鍾意出汗有關，除咗成日做運動做到出汗，仲經常去焗桑拿，促進血液循環同排出毒素，難怪肌膚咁嫩白同滑溜啦！

佢由2018年1月出道至今，依然係SOD珍而重之嘅專屬女優，更被廠方視為SOD一姐紗倉真菜接班人添！事實上，鈴妹嘅表現出色，扮演被男優玩弄嘅可憐女，可謂賺人熱淚，而扮演癡女角色又夠主動夠淫邪，其中飾演嘅飢渴魅魔角色，捉住男優不停交歡嘅激情場面，令人印象深刻。上年更喺「性感女優排行榜」中，成為50強嘅第13位，足見魅力非凡。

本庄鈴

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：33C-24-34

第1回合

鬥感染力

本庄鈴雖然表現出色，床技亦了得，但係始終都唔及山岸逢花，原因係逢花每次演出都會真情流露，感染力強，令人睇得興奮無比，而鈴妹就似乎未做到感情由心而發，仲有少少造作添！

第2回合

鬥演藝

山岸逢花近期拍咗唔少情色電影，可以話成功衝出AV界，不過本庄鈴除咗拍電影，亦密密參與演出電視台及網絡節目，而且仲以歌手身份登台獻唱，演藝道路比逢花更廣闊。

第3回合

鬥多元化

兩位女優由出道開始都一直效力一間AV廠，不過佢哋由於都得到廠方重視，所以不斷安排佢哋拍攝多種不同類型作品，唔似其他專屬女優咁多數都只係演出系列，因此作品題材都係咁多元化。

難分高下

山岸逢花同本庄鈴都咁靚女，亦相當有魅力，而且演技及床技都達到非常高水準，要分高低真係好難，所以今次兩位女優嘅比併結果都係打和啦！