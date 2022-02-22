有線新聞主播李文欣初步確診　有病徵照開工惹眾怒

本地新冠肺炎疫情嚴峻，繼先後有藝人染疫後，上月加盟從無綫過檔有線新聞、擔任副總主播的李文欣，昨日（21日）自行做快速測試後，亦發現初步確診。不過有指她上周五（18日）已有病徵，惟仍然堅持連續3日帶病上班，期間更如常開會，還直踩錄影廠報道新聞，直至周日（20日）也於新聞報道有她蹤影，當時李文欣報道新聞時已聲音沙啞，播片期間也被發現瞌眼瞓，被認為身為幕前，出鏡已經常不戴口罩，沒料有病徵出現也繼續上班，完全欠缺判斷力，行為非常自私，惹來同事們有微言。

有線方面亦承認有一位新聞主播初步確診，現正等候政府檢測結果，透露該主播最後上班日為本月20日（周日），公司亦正追查該名主播過去7天接觸的員工，並安排快速測試，更指新聞部也剛進行全面清潔及消毒，其餘運作則未受影響。而有線亦有內部指引，現時所有前線工作人員由今日起，上班前也必須先進行快速測試，並取得陰性結果才能返回辦公室上班，至於主播及需要出鏡的幕前員工，亦必須戴上口罩，以減低染疫風險。

有線隨後亦發出聲明如下:

有線電視新聞部一名主播於昨日(2月21日)在家進行快速測試時結果呈陽性，該主播正等候政府檢測報告，該主播的最後上班日期為2月20日(星期日)。

公司現正追查曾與該名主播過去7日接觸之其他員工，安排快速測試進行檢測。新聞部剛進行全面清潔及消毒，運作一切如常，不受影響。

本台會密切留意同事的健康狀況，並採取適當措施作進一步跟進。公司清楚對防疫作出以下指引：

1. 所有非前綫及非電視廣播製作相關之同事實施在家工作；

2. 所有前綫員工必須每天進行快速測試並取得陰性結果，才可返回辦公室；

3. 員工如有身體不適應儘快求診，通報部門主管，並在家中休息；

4. 辦公室公眾範圍每天進行兩次清潔消毒；

5. 所有員工在辦公室範圍內必須佩戴口罩，所有主播及幕前岀鏡員工亦必須佩戴口罩，以減低感染風險。

公司再次呼籲員工做足防疫措施，留意身體狀況，如有不適，應儘快求診。公司謹此衷心祝願該名主播早日康復。