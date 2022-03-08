大熱水晶美容　令肌膚Power Up

水晶美顏棒、玉石滾輪近年突然火熱起來，這種透過天然方法來達致美容、身心靈健康的按摩護理手法，其實早在古代已被應用。（互聯網）

不少人相信水晶具改善風水、增強運勢及調節身心靈的功效，所以會在家中擺設、在身上佩戴水晶，或利用水晶配合自然療法，去發揮平衡身心作用。其實近年愈來愈多品牌將這珍貴晶石及玉石用於護膚之上，更研發出不同的水晶美容產品，如面膜、美容滾輪、眼罩及刮痧按摩板等，每一款都有其獨特功效，能為肌膚注入滿滿的能量！

晶石美容由來已久

水晶美容不是近年才流行的趨勢，早於7世紀，古埃及人已發現將河底的美麗粉晶擦在臉上，有出色的護膚功效。此外，清朝的王族包括慈禧太后，亦流行用玉輪去保養皮膚。到今天經各大品牌及用家推波助瀾，這股風潮吹得更盛。

港韓合作水晶面膜

其中由香港與韓國科研團隊共同研發，並以高級水晶寶石為原材料的美容品牌CRISELLA Beauty，就推出了一系列Crystal Mask。顧名思義，就是每片面膜以各種能量及多種礦物質如鎂、鉀、鈣等為成分；當中的微量元素有效促進肌膚微循環，結合多重天然植物萃取物，能利用極小分子技術把水晶融入護膚成分內，加上獨家研發100%自然環保分解的Semi-Gel棉籽纖維面膜紙，只需短短600秒，便能把藍、粉紅及紫水晶能量及護膚精華均勻傳送至肌膚底層，提升肌膚防禦力，讓肌膚重拾光彩。

西雅圖晶石護理之選

提到把水晶能量帶進護膚領域的俵俵者無疑是來自西雅圖的Herbivore Botanicals，創辦者之一的Alexander Kummerow天生擁有敏感性皮膚，其太太為他遍尋合適護膚品不果，於是創立了這個草本護膚品牌。除了開發出不含人工色素和香精的產品，更將水晶和玉石的的神奇療愈效果融入產品中。其中最為人熱捧的為以玉石及水晶製造的滾輪和刮痧板，前者採用雙頭設計，可按面部不同位置使用，後者適用於按摩臉部和身體，將藏在皮膚底層或筋膜的毒素排走，甚至達致瘦面及保持肌膚彈性功效。

荷里活名人至愛

另一個近年進駐本地的水晶美容品牌ANGELA CAGLIA，由洛杉磯頂級美容師Angela Caglia一手創辦。擁有無數荷里活名人及星級顧客的她，將累積多年的美容經驗，結合創生科技與認證美容成分創製出不同美容工具。除了早前推出大獲好評的玫瑰石英面膜和眼膜、面部滾輪外，最新帶來的水晶LED面膜，亦引起不少水晶美容愛好者注意。

融入中醫概念

此外，HAYO'U也是水晶美容Fans喜愛的名字，創辦人Katie Brindle向來研究中醫，喜歡把傳統智慧以現代美容手法呈現出來，尤其深信刮痧能刺激真皮層，從而加強膠原蛋白的產生，並有助放鬆面部肌肉，結合晶石的能量，可達致身心平衡之效。所以品牌以晶石材料打造出多款不同形狀的刮痧板，讓用家按個人需要，配合護膚品一同使用，為自己打造好膚質。