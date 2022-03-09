【是日通勝】

農曆二月初七

壬寅年 癸卯月 辛酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：破屋

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：31、44、46、48

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：有望找到學習好榜樣，工作效率有明顯提升。

金牛座：待人接物宜大方，可為工作添加額外的優勢。

雙子座：精神狀態欠佳，謀事易分心，容易半途而廢。

巨蟹座：內心有太多顧慮，不論做甚麼都覺得受限制。

獅子座：事業運不錯，為工作全力以赴，表現不會差。

處女座：遇上不錯的對象，但急於表白容易嚇怕對方。

天秤座：被身邊的人和事拖住後腿，事業發展陷停頓。

天蠍座：八卦心態要收斂，談論是非前要顧別人感受。

人馬座：自信心逐步恢復，面對棘手問題也不慌不忙。

山羊座：人氣上升，有機會從朋友身上獲得有用資訊。

水瓶座：瑣事纏身，必須沉着應對，不夠冷靜易出錯。

雙魚座：施比授更有福！只要積極行善，好人有好報。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）兔 健康弱

鼠：財運有好轉，提前做準備，投資可獲利。

牛：遇事易悲觀，情緒起伏大，出錯機會高。

虎：投資易迷失方向，賺錢比預期困難得多。

兔：是日沖煞，健康存隱憂，留意牙齒問題。

龍：財運弱，賺錢不夠積極，荷包進帳有限。

蛇：工作遇阻力，需小心翼翼，提防背黑鍋。

馬：事業運上升，跟同事有默契，合作無間。

羊：渴求好姻緣，不能等運到，須主動爭取。

猴：家庭運一般，意見分歧多，勿亂發脾氣。

雞：健康運平平，腸胃易出事，飲食要小心。

狗：感情運稍遜，已婚者較多疑，容易吃醋。

豬：滿懷自信，面對職場變動仍能從容不迫。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

虎年財運

人人都希望財星高照、財源廣進，踏入虎年之始，應抱着積極正面的理財信念，同時也可在虎年的財位放置適合的家品催旺財運。

八白旺財星有影響財富及事業升遷的力量，每一年財星飛臨的方位不盡相同，在2022壬寅虎年，八白財星飛臨東北方，財星屬土，因火生土，若要催旺吉星力量，住所的東北方最好擺放屬火及屬土的紅、黃兩色家居用品，簡單如梳化墊、抱枕、桌布等，也可以多加利用。辦公室可以多使用紅、黃色文具。而象徵財富的金色吉祥物，如聚寶盆、金元寶等，也有催旺財運的作用。

財星位置也適合以水催旺，東北方可以擺放方形的紅色花盆，並種植水種植物，以植物的靈動力進一步帶動財氣，注意盆栽的水要定期更換，並且定時清潔花盆，避免藏污納垢；要注意及時更換枯萎的植物，保持生命力。

另外，東北方一帶最好保持整潔乾淨，避免堆放雜物及垃圾，居住及工作環境清潔明亮，減少視覺凌亂，自然心平氣和，住得舒適，更容易帶動財氣呢！

必須注意的是，今年的東北亦為流年太歲位，所謂太歲頭上動土必有禍，所以東北一帶絕對不宜大型裝修或動土，尤其是鑿地，否則病氣會更重。若為大門、睡房或廚房，更要加倍提防。