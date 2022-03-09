正所謂「熟能生巧，巧能生精」，日本AV女優經常上演激烈床戰，對於床上功夫亦可以話相當爐火純青，好似天川空咁騎乘功夫了得，更被業界稱為騎乘位博士。

火辣胴體

日本AV界眾多女優，要成功吸引到觀眾嘅注意，生得一副靚相當然有優勢，不過冇靚樣又點呢？梗係靠身材啦！歷來有唔少女優靠副超絕品身材而成功上位，當中包括出身於AV大廠S1嘅水城奈緒，以及近年人氣高企嘅大浦真奈美以及美谷朱里喇！至於今年23歲嘅天川空亦一樣唔使靠個樣，憑住身材以及精湛床技而成功俘虜AV迷。

雖然佢唔算好靚女，但係氣質斯文，散發出親切嘅姊系氣息，而且身材婀娜多姿相當吸睛，上圍擁有一對結實飽滿又堅挺嘅D奶，配合纖幼且柔軟嘅水蛇腰，以及桃子形嘅美股，簡直令人愛不釋手，呢副火辣胴體絕對可以同前輩以魔鬼身材出名嘅櫻心美匹敵！

訓練有素

2019年以S1專屬女優身份登場嘅佢，雖然初出道時係威係勢，但由於廠內嘅專屬女優陣容鼎盛，令佢漸漸被投閒置散，亦因為咁，促成佢喺2020年無後顧地轉投到FALENO發展，而F廠亦對佢重用有加，更冠上騎乘位之天才稱號，後來再封為騎乘位博士嘅美譽添！

事實上，空妹嘅騎乘表演的確好睇，一來動作夠快夠流暢，二來懂得腰振絕技，能夠保持上身不動而下盤瘋狂扭動，展現出超高騎乘技術，場面相當精彩，的確係一絕！而空妹嘅騎功之所以咁出色，可能係下海之前已經訓練有素，因為佢曾經表示過同初戀男友都係床上運動愛好者，一日之內狂交歡13次之多，騎乘功夫梗係愈益進精啦！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎4吋

三圍：34D-23-34

喺天川空嘅社交網中，大家可以欣賞到好多空妹嘅性感自拍寫真照，滿足眼球之外，佢亦會分享平時去邊度吃喝玩樂，認真識歎。