睇手機搞到眼矇矇？視光師教1招防藍光

近期很多人都要在家工作，學童亦要網上授課，長時間注視電話、電腦、電視，會令大家雙眼又乾又疲累，原來屏幕所釋出的人造藍光，有機會令大家患上數碼視覺疲勞症，註冊視光師陳敏琪指本港超過6成人患有以上症狀。究竟如何阻隔藍光，減少對眼睛的傷害？立即去片今集《醫D病痛》。

光線由不同波長的顏色組成，進入眼睛後會出現散射，而色散多少，會影響視野的清晰度，陳敏琪解釋：「紅、綠光的色散對視野影響較少，藍光色散相對較多，因此當我們注視藍光的景物時，視線會比較模糊，要看清楚相對較吃力。」經常看藍光會有機會出現眩光、視野不清、眼睛疼痛、乾澀、眼睛疲勞等症狀，嚴重的話，更會對視網膜帶來潛在危險。

藍光對眼睛有長遠的影響，要阻隔屏幕釋出的人造藍光，陳敏琪表示可以配上一些防藍光功能鏡片，從而減少藍光進入眼睛，減少眼部不適。她補充藍光並非100%有害，因此無毋須需完全隔絕：「藍光的好處是可調節生理時鐘，令我們提高生活上的警覺性，而適當的藍光甚至可改善情緒，令心情變好。」

除了透過防藍光功能鏡片，減少吸收人造藍光，當我們進行戶外活動時，亦可佩戴防UV功能的鏡片或太陽眼鏡，減少紫外線帶來的傷害，而坊間還有一些防病毒鏡片，提供最全面的保護。另外，她亦有提到平時要保養眼睛：「按『20-20-20法則』去放鬆眼睛。」即是使用20分鐘電子產品便休息一次，期間望向20呎外的景物20秒。