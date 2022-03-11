【睇咗當買咗】天價波鞋 　拍賣總金額HK$1.97億

提起天價波鞋，你會想起哪一對？是以下細數的經典之作嗎？（互聯網）

提起天價波鞋，你會想起哪一對？是曾經與「籃神」佐敦一起征戰的第1代Air Jordan籃球鞋？還是潮界Icon Kanye West穿過的Air Yeezy 1「Prototype」？相信在不少鞋頭心目中，最近一款話題之作也會榜上有名。說的是近期在拍賣會上創下高達2,530萬美元紀錄的限量200對Louis Vuitton x Nike Air Force 1。這款神鞋不僅是兩大時尚巨頭的聯名之作，更是天才設計師Virgil Abloh的遺作，身價無比矜貴，難怪最終以高出估算價售出，寫下近10年來的最高拍賣紀錄！

再創拍賣神話

這款由時尚界傳奇人物Virgil Abloh設計的Louis Vuitton x Nike Air Force 1，最初在去年6月隨2022春夏男裝系列首度公開，其後決定以限量200對（尺碼由US5至US18）及特別配色登上拍賣會。拍賣前每對鞋的起標價為2千美元（約HK$1萬6千），最初預測的競標價會突破90,000美元 （約HK$70萬）。結果所有鞋拍出後，最高成交價由尺碼US5的1號拍品拿下，高達35.2萬美元（約HK$275萬），而整個系列的拍賣總金額更高達2,530萬美元（約HK$1.97億），比原先的300萬美元（約HK$2,338萬）估價高出許多，寫下近10年來的最高拍賣紀錄！

跨界聯乘設計

這對神鞋採用珍貴的小牛皮製成，鞋身飾有標誌性的Monogram和Damier圖案及天然牛皮滾邊，加上「AIR」及「LACET」的標誌性引號設計，潮味滿瀉。每對又搭配一個來自品牌2022春夏系列橙色鞋箱，鞋箱由Monogram Taurillon皮革製成，適合各種尺碼鞋款，極具收藏價值。

細數歷年天價波鞋

天價波鞋又點止一款？以下幾款神鞋，對對拍賣價都夠畀首期買樓，有些更足以買到一層樓，真係相當誇張！

拍賣年份：2021年

Adidas Air Yeezy 1 Prototype

拍賣價：180萬美元（約HK$1,407萬）

如果加上非公開發售的紀錄，Kanye West的格林美獎登台戰靴至今仍是球鞋拍賣價格的最高紀錄。

拍賣年份：2021年

Nike Air Ships

拍賣價：147萬美元（約HK$1,149萬）

是Jordan於1984年在NBA新秀賽季第5場穿過的戰靴，拍賣行表示這經典作刷新了比賽用的鞋款拍賣最高價。

拍賣年份：2020年

Nike Air Jordan 1 「Chicago」

拍賣價：56萬美元（約HK$438萬）

這對被籃球之神Michael Jordan在1985年穿過的紅白芝加哥公牛色AJ1，鞋身有其親筆簽名以當年的着用痕迹。

拍賣年份：2017年

Converse Fastbreak Mid

拍賣價：19.3萬美元（約HK$151萬）

Jordan成為正式球員之前最後一次穿上Converse Fastbreak Mid比賽，之後他正式成為芝加哥公牛隊的職業球員，與Nike簽訂了贊助鞋合約。

拍賣年份：2016年

Nike Air Mag Back to The Future

拍賣價：在香港、倫敦、紐約三地拍賣，香港的拍賣價為HK$81萬港元，而紐約則賣出20萬美元（約HK$156萬）。

這對受《回到未來II》電影中的高科技波鞋啟發，而研發的自動綁鞋帶波鞋，是許多鞋頭的Dream Shoes。

同場加映：虛擬波鞋有「錢」途

邊個話實體波鞋款先有價有市？先前虛擬運動鞋網站RTFKT在網上發布了一張片，展了示一雙以車款Cybertruck為靈感設計的球鞋。雖然最後證實是P圖，但圖上的虛擬球鞋，隨後以1.5萬美金（約HK$11萬）的驚人價格賣出，比現實鞋款貴好多倍。