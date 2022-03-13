《3日2夜》轉陣開電視翻生　咪神林泳淘留港陪宅男「瞓」

有「咪神教主」稱號的前無綫監製張志明，因為其製作的旅遊節目《3日2夜》、《娛樂新聞台》和《食平D》系列等節目，而捧紅不少咪神，如今教主過檔，其愛將紛紛追隨左右，並為張志明正製作的本地版《3日2夜》火辣上場！

以拍旅遊節目響朵的張志明，有見疫情一直未能通關外遊，為解觀眾「睇咗當去咗」的旅遊心態，他正籌備本地STAYCATION版《3日2夜》，由「D級牛雜妹」李亦喬、「索爆人妻」林泳淘等上陣，以火辣泳裝於靚酒店歎SPA，陪觀眾「宅過夜」。

眼睛可以去旅行同時，張志明亦顧及到要留家開餐不知煮乜好的觀眾，於本月21日推出節目《疫境中的餐桌》，除有星級名廚張錦祥（Ricky）和林泳淘、林希靈等教大家如何留家抗疫期間，將儲糧中的冷凍食物和罐頭等炮製成美食外，張志明更憑他在無綫經典作《食平D》系列所帶來的對外關係，一聲號召便能成功與各區餐廳合作搞抗疫價「開電視套餐」，供市民以折扣價開餐。

不過《食平D》系列節目最近在無綫已變身為《煮‧野食》，然而節目遇上疫境需再由野外移師到主持人家中拍攝《全民居家煮嘢食》，由於兩個節目內容相似，對此張志明昨受訪稱：「有日同佢（主持人）助手傾開相關嘅事，點知冇耐無綫就推出類似節目，仲快過我哋出，真係多謝佢哋欣賞呢條橋，但我都希望無綫多番少少創意囉。」