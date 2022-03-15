入手前必看！iPhone SE3率先開箱

時隔兩年第3代iPhone SE終於亮相，並將於3月18日星期五正式開售。東網率先取得實物，以下就同大家埋身開箱，睇吓呢部最平5G iPhone值唔值得入手！

賣相不變 飛走火牛

新機包裝一如iPhone 13系列採用薄身簡約設計，打開後找到主機、USB‑C至Lightning連接線、SIM卡針及Logo貼紙，雖然支援20W或以上快充，卻沒有火牛附送。機身外觀則跟上代相同，保留了4.7吋Retina HD屏幕及實體Home鍵，尺寸同為一手掌握的138.4x67.3x7.3mm，連鏡頭與靜音鍵位置也一樣，舊瓶新酒叫人感覺欠了點誠意，但好處是上代甚至iPhone 8的手機殼都用得番，升級後可慳番一筆！

升級晶片 打機更順

第3代iPhone SE最大升級是處理晶片由A13 Bionic變成同廠最新A15 Bionic，跟iPhone 13系列睇齊。運行《Geekbench 5》跑分App，單核心及多核心CPU表現分別獲1,733分及4,589分，兩項數字均與iPhone 13 Pro相當接近，也較上代1,328分及3,042分有明顯優勢。再試遊戲《原神》開Game速度，第3代iPhone SE只需10秒，較上代快5秒左右，玩落也較為流暢。

提升攝力 改善網速

A15 Bionic還帶來全新相機系統，機背1,200萬像素及ƒ/1.8光圈鏡頭支援智慧型HDR 4、攝影風格效果、深度融合技術及人像模式。試拍所見，新機成像質感及細節有顯著改善，而且少了一份過度修飾的人工感，另外雖缺少了夜拍模式，拍攝夜景效果亦不俗。改良位仲有上網，支援5G網絡，在《OFCA》測試上下載速度比上代行4G快得多，另外《BatteryTesting》續航力測試反映連續播片時間約10小時，比上代長氣1小時，縱然不多也叫有所改善。

總結：預算不足之選

新iPhone SE未上市前，想要5G iPhone最便宜只有iPhone 12 mini，現在入場費平HK$1,500就可擁有；而且晶片效能更高，用即將派發的首期消費券買完仲有錢剩，對預算不足又想換機的朋友可謂相當吸引。另外，疫情戴口罩令不少人緬懷Touch ID，此機正好填補這方面需要。要說缺點，屏幕不夠大、外形永恒不變始終是硬傷，支援Qi無線充電卻用唔到MagSafe也有點奇怪，改善埋就更加完美。