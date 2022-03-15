同拍拖7年外籍男分手　關楓馨拖新歡酒店撐枱腳

被譽為最索星二代、現年27歲的關禮傑大女關楓馨，曾經參選過港姐，參選期間已公開有個拍拖7年的外籍男友Kris，雖然男友身在英國工作，經常兩地分隔，但無阻感情發展，而Kris亦非常入屋，早前獲得關禮傑開綠燈同女兒拍拖，不過昨日（14日）卻傳出關楓馨拖着紋身新歡入酒店，惹來劈腳之疑。

有指關楓馨與手背紋了身的男子到西貢酒店短敍，當日下午2時許，關楓馨駕車戴着紋身男到西貢酒店，她穿着格仔裙，紋身男就一身黑色裝扮及戴了冷帽，打扮新潮，在酒店辦妥入住手續後，他們行向碼頭方向，當時海邊沒有其他途人，情到濃時他們手拖着手，紋身男一手將她攬到實，關楓馨整個人就投入男方胸腔裏，紋身男又不時給她拍照，表現殷勤，然後回座駕取物品後便返回酒店房。

否認一腳踏兩船

關楓馨就被指背男友，與另一男子到酒店密會，她透露與外籍男友Kris因一直分隔兩地，去年底已經分手，否認被指一腳踏兩船。談到新歡，她承認是最近才開始的新戀情，她說：「佢係圈外人，大家透過朋友介而認識，希望能給予空間。」對於被指到酒店密會，她則否認說：「嗰日其實係去酒店餐廳食嘢，食完嘢就周圍打卡，唔係報所講咁樣。」