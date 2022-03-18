親認獲王力宏李靚蕾道歉　徐若瑄割席到底：要遠離人夫

台灣歌手徐若瑄早前捲入王力宏與李靚蕾離婚風波，一度遭受網民炮轟，事後她隔空要求王力宏為她澄清，但遲遲不見王為其發聲，令她只好3度發聲明自清。至昨日（17日）「宏蕾」官司開審，同日徐若瑄亦鬆口，承認事後王力宏及李靚蕾都有向她道歉：「有道歉啊，她（指李靚蕾）是影射的，所以道歉沒有指名道姓，邏輯上是這樣沒錯，再1次就是法庭見了，我說真的，我原本連演唱會都不想辦了，我說真的。」而問到有否再跟「宏蕾」聯絡，她就直指沒有聯絡，亦表明不希望再有任何關連，坦言：「我現在要遠離人夫，要跟人夫保持距離。」

講到將於5月台北小巨蛋舉行的演唱會，她透露嘉賓會是1男1女，即令人聯想起同捲「宏蕾風波」、在她家一起吃茶泡飯的范瑋琪及陳建州，她則幽默表示：「是李、王啊。」又指：「我的幽默感找回來了，去年12月我到底在哪裏。」她更笑言因事件對「茶泡飯」產生陰影，一度想過「這輩子再不煮茶泡飯」，但如今能對此話題談笑風生，已完全放下心結。

她又表示：「大家知道前陣子發生了一些事件，但都過去了，我很有膽量，但我不是那種你賞我一巴掌，我就立刻巴回去的那種人，我就是乖乖的發聲明，我覺得我把該對社會大眾交代的責任的事情、話講完，剩下的我都是命，我覺得老天非常好的，事情都會水落石出的。」並指現將全副心思放在演唱會上，至於身在新加坡的兒子因來台需隔離緣故，未能親身支持其演唱會，但她未有感可惜，反而豪言：「我會唱回新加坡與日本。」