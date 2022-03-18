偶像效應！潮跟同款造型！

提起潮流Icon，以往大家都會即時想起BTS或Black Pink等韓流天團。不過今時今日，好多人都變心，改為追隨本地男團Mirror或新生代女神的時尚品味。皆因呢班新人王個個靚仔靚女（有啲仲威到入圍美國網站年度「全球百大俊男美女」提名），又有潮流觸覺，無論是身上穿戴的大熱品牌服飾、配飾，抑或自家潮牌出品，都件件有型有款，難怪總能產生偶像效應，引起粉絲瘋搶，成為時尚界一時熱話！

直播做生招牌

有緊貼Mirror消息的鏡粉，都知道隊中多位成員都擁有自家潮牌，而身兼老闆的他們更不時穿上自家品牌作「人肉宣傳」。好以Tiger與Jeremy就曾經在早前一個直播節目上，分別穿上自家品牌Dézert及JNUN.的運動外套和連帽衞衣。兩款服飾都是走年輕人至愛的簡約舒適及日本機能風格，既可單穿，又可倣效鏡仔搭配冷帽、漁夫帽或Cap帽，展現強烈個人風格。除二人外，各自擁有潮牌的Ian、AK及Frankie也經常自己品牌自己撐，在公開場合穿上自設計的服飾及配飾，更每次亮相都會引來粉絲及潮人瘋搶。

潮戴MV配飾

想Get Mirror的同款打扮，其實可以從他們的MV入手！例如AK江𤒹生與Alton在最新合唱歌《REBOUND》的MV中，所戴的「Iron Man黑超」－DITA FLIGHT.006及穿過的A.L.C.粉藍色絨毛長褸都型到爆！而「教主」Anson Lo在新歌《Mr. Stranger》MV中佩戴的BVLGARI Divas' Dream白金鑲鑽耳環，設計亦奢華獨特，能完美襯托貴氣吸血王子的形象，啱晒同樣愛戴耳環的「前夫」口味！此外，大家亦可從偶像日常或節目造型攞靈感！例如Ian日常的文青Look，又或是Jer柳應廷的日系漁夫帽造型，都是冇得輸的潮指標！

女神穿搭一樣型

同樣入圍「全球百大俊男美女」的盧慧敏Amy Lo和譚旻萱Mandy，日常打扮亦大獲網民讚賞。雖然穿搭上不同於傳統女神的溫婉風格，走型格路線居多，卻依然吸睛。擁有超模身形的Amy能輕鬆駕馭不同風格，簡單戴上一頂The North Face x KAWS冷帽已盡顥時尚。熱愛運動的Mandy穿上可持續發展傳統染色工藝打造的Loewe x On聯乘運動服後，亦散發活力充沛與潮味。