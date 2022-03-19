28歲同前夫離婚　「崔尚宮」甄美里曾反對女兒演戲

在經典韓劇《大長今》飾演「崔尚宮」的57歲女星甄美里，昨晚（18日）亮相TV朝鮮節目《許英萬的白飯奇行》，大談過往的經歷及她的2名女兒李侑菲和李多寅。

甄美里於1984年透過MBC電視台舉行的公開招募出道，她出道初期曾拍攝逾20個廣告，生活非常忙碌：「一年365日中有360日都要工作，就算回到家裏也要盯着電話，電話一響就要出去工作了。」她於2003年參演《大長今》，憑「崔尚宮」一角為觀眾留下深刻印象，她指當初其實是獲邀飾演「韓尚宮」，「崔尚宮」則是由琴寶羅扮演，後來琴寶羅改為飾演其他角色，導演便叫她頂上。

而她是在22歲時與男星林榮奎結婚，但婚姻只維持了6年：「現在回想過去，可能那時候再忍一忍，現在可能會是更好的演員，我那時候因為沒有工作而感到不安，所以很快就結婚了，但因為那時候年紀太小，所以和價值觀不同的人結婚，令我感到很大壓力，得到了2個像寶石一樣的女兒後，在28歲時便決定回復單身。」

於1993年離婚的她，1998年與企業家李洪憲再婚，其後誕下1名兒子，問到現時是否與子女同住？她說：「我正和孩子們一起住，2個女兒在演戲，兒子則是做音樂的。」她坦言曾反對女兒李侑菲和李多寅做演員：「我希望她們可以走其他路，做演員太累了，有太多做得好的人，這是需要做得好辛苦、要花好多努力的工作。」