每年都有唔少巨乳裸模出道，而且各具特色，因而經常被人拿來比較。有人就問，如果兩個唔同年代嘅巨乳裸模比併，邊個會吸引啲？所以今次便搵來80後嘅Jenny Poussin同90後嘅Bethany Lily April嚟個兩代對決，究竟最終邊個會勝出呢？

一脫成名

作為80後嘅人氣巨乳裸模Jenny Poussin，唔單止有樣有有身材，仲相當有頭腦添！喺加拿大出生嘅佢，2006年以24歲之齡出道，憑住一對激凸車頭燈及渾圓美股，而令人印象深刻，仲有佢散發出健美嘅氣息，無論着泳衣或內衣都係咁性感誘人。

話說當年喺大學修讀營養學嘅佢，有日見到一本潮流雜誌徵求內衣模特兒，於是就膽粗粗去面試，結果成功獲得取錄，及後更被成人網站睇中，搵佢拍攝一輯裸體寫真，Jenny Poussin亦二話不說答應。佢坦言唔擔心父母會反對，因為家人思想開通，會支持佢所有嘅決定，同時佢亦唔介意展露胴體畀其他人欣賞，皆因佢其實係一位健身教練，相當期待大家可以欣賞到佢努力鍛鍊番嚟嘅誘人身材，結果一脫成名，成為人氣超強嘅裸模。

Jenny Poussin

出生日期：1982年7月19日

身高：157cm

三圍：32G-22-34

炙手可熱

90後嘅Bethany Lily April，最吸睛嘅地方唔單止係迷人嘅樣貌，仲有一對超激凸嘅孖G爆乳，難怪佢除咗係裸模界成功上位，近年更成為人氣網紅。喺英國出生嘅佢，究竟點樣踏上裸模之路呢？

原來佢以前相當男仔頭，最愛中性打扮，喺大學時修讀電影，畢業後喺一間金融公司工作，後來因為覺得生活太唔刻板，於是便毅然辭職，喺一間百貨公司做售貨員。有一日，有位男士大讚佢樣貌相當迷人，問佢有冇興趣做模特兒。雖然Bethany Lily April打扮得男仔頭，但亦自知有一定嘅魅力，更曾經幻想過做內衣模特兒，因此兩人一拍即合，其後佢更搵埋經理人公司，全身投入裸模事業。不過佢坦言冇諗過自己首輯成人寫真推出後，居然會引嚟極大回響，令佢人氣大爆發，現在更成為歐洲炙手可熱嘅裸模。

Bethany Lily April

出生日期：1996年4月24日

身高：171cm

三圍：32GG-26-36

第1回合

鬥車頭燈

作為80後嘅加拿大代表，Jenny Poussin嗰對燈真係一啲都唔講得笑，32G嘅實力真係有辦你睇。再睇埋90後嘅Bethany Lily April，原來佢對燈仲勁，有成32GG之巨，而且仲係天然無添加，所以更勝一籌。

第2回合

鬥優質股

裸模唔止要有巨乳，巨臀同樣相當重要，因此鬥完巨乳自然要睇埋佢個躉。身高僅157cm嘅Jenny Poussin，擁有34吋臀圍，渾圓又翹又彈手，相當吸引。不過Bethany Lily April嘅36吋巨臀更勁，不但肉厚夠圓，仲要白滑無比，名副其實係優質股。

第3回合

鬥Keep Fit

為咗保持誘人體態，Bethany Lily April每日堅持到健身室做運動，仲Keep住做深蹲，務求令臀部又翹又結實。而Jenny Poussin不但日日去健身，作為健身教練兼營養師嘅佢，更加着重均衡飲食，所以呢個回合打和！

Bethany Lily April 實力超班

從三個回合嘅比併嚟睇，Jenny Poussin輸咗兩個回合，但係唔代表佢嘅質素差，否則又點能成為人氣裸模呢？只不過係Bethany Lily April嘅實力又的確係高啲，身材高挑又擁有孖G胸器，更識得利用社交平台同粉絲交流，網上人氣真係超勁，難怪有超過426萬粉絲追捧啦！