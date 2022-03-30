謝霆鋒加持劉雅瑟　大讚入圍影后實至名歸

影帝謝霆鋒上月由北京秘密返港為邱禮濤執導的英皇電影《海關戰線》作準備，日前該片正式開拍，霆鋒與師妹劉雅瑟首日開工就要拍攝多場對手戲，該片演員陣容鼎盛，除了霆鋒之外，還有張學友、吳鎮宇等演出，全是影帝級。霆鋒為了演好角色，事前不停狂操，開工當日狀態極勇，他直言以非常期待及興奮的心情來迎接今次挑戰。

雖然開工當日只需拍攝多場文戲，但霆鋒一絲不苟，拍攝前與導演邱禮濤及劉雅瑟一起圍住討論，大家都希望拍出最佳效果，難得的是，劉雅瑟心口掛個「勇」字，面對師兄霆鋒及名導邱禮濤沒有一點怯場，不時分享個人想法，令到大家的合作更有火花。而身兼主角及武術導演的霆鋒對劉雅瑟的表現亦甚為欣賞，對於雅瑟今年有份入圍金像獎「最佳女主角」，他直言：「好欣賞呢位小師妹，呢個入圍唔係僥倖得嚟，佢係一個好用心同認真嘅演員。」

對於霆鋒的稱讚，劉雅瑟當然十分開心，並感激師兄與導演邱禮濤願意聽取她的意見，為其演出賦予無限空間。為了今次拍攝，她亦花了很多心機，開拍前幾日更緊張到失眠，她說：「真的輾轉難眠，會為角色作不同的構思，希望可以給導演多些選擇。」雖然近日香港疫情稍為放緩，但台前幕後對防疫都不敢怠慢，每日開工前都會做快測，並且嚴守各種防疫措施，拍攝非常順利。