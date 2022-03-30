2017年再婚　任昌丁孖嫩妻徐夏妍上《同床異夢2》惹熱議

曾演出韓片《我班Friend好搞嘢》的48歲韓國男歌手任昌丁，他於2013年與前妻金賢珠離婚，3名兒子歸任昌丁撫養，他在2017年1月與年輕18歲的圈外女友再婚，女方先後於2017及2019年為他誕下2名兒子，現時他已是5子之父。

任昌丁與靚女老婆徐夏妍前晚（28日）出演SBS節目《同床異夢2—你的我的命運》，是他們結婚6年來首度亮相節目，徐夏妍指因為他們年齡差距大，而且是再婚，所以不少人對他們有誤會，故希望亮相節目解開誤會，他們公開在8年前第一次見面時發生的事，任昌丁指當時是在餐廳對老婆一見鍾情，所以主動問對方拿電話號碼。

徐夏妍指認識任昌丁時，並不知道對方已有3名兒子，坦言知道之後覺得很迷惘：「我無法和其他人說，我不知道應不應該繼續和他聯絡，但當時已經和他產生了感情。」但後來任昌丁主動帶她與孩子見面，更招待她到家中，因為任昌丁的兒子都十分開朗活潑，而且很聽話，所以很快便變得熟落，任昌丁更大爆兒子正值青春期，很少跟他聯絡，但卻喜歡找妻子：「我也是通過她知道孩子的消息。」

不過節目播出後，有部分觀眾批評任昌丁不做家務，因為徐夏妍雖然同樣要上班，但仍要照顧任昌丁和5名兒子的起居飲食，任昌丁在起床後便要求老婆做有7道菜式的早餐，當妻子叫他幫2名兒子準備出門時，他卻不懂幫兒子洗面，最後仍要老婆為他收拾殘局，而女方仍為老公護航：「我們住在濟州島時，他每2星期才回來一次，因為他很疲倦，我才叫他休息，不用他照顧孩子。」