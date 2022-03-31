大S再婚內情曝光︱汪小菲怒插欺人太甚　小S佛偈還拖

台灣女星徐熙媛（大S）再婚，一度惹來母親的不滿，想不到更觸發妹妹徐熙娣（小S）與前夫汪小菲的隔空罵戰！小S最近在節目中提到姊姊與具俊曄翻撻一事，汪小菲看過節目預告後狂轟她「藥後亂噏」，更在社交網取消關注，小S則引用大師格言回應，暗寸前姐夫。

大S與汪小菲宣布離婚僅106日，就與韓國歌手具俊曄再續未了緣，先後在韓國及台灣完成登記結婚手續。大S離婚、再婚到小孩撫養權等問題，往往觸及到前夫汪小菲的神經，相關新聞傳個沒完沒了，他終將怨氣發洩在前姨仔小S身上，不過小S亦絕非省油的燈，迅即作出回應，不少網民都「剝花生等睇戲」！

事緣小S主持的節目《小姐不熙娣》最近公開新一集預告片，當中她大爆大S離婚後與具俊曄重逢的契機，又憶述當日大S主動向她坦白再墮愛河，直言「那個人你也認識」，小S當時驚訝反問：「不會是他（具俊曄）吧？此刻他才發現，原來她（大S）在他心裏一直有一個很深的位置，他們當時是在最相愛的時候被迫分開，所以雙方都留了很深很深的遺憾。」小S又補充指從來沒想過具俊曄20年來「只交過一個（女友），但很短暫。」接着突然發現自己說得太多：「不要說太多他們的私事。」其他嘉賓即爆笑表示：「你剛剛講的全部是私事！」

割席取消關注

上述內容其實很切合小S做節目主持的一貫作風，但前姐夫汪小菲卻深感是「刺耳挑釁的說話」，一直封口的他昨日一大早就有所「行動」，在社交網轉發節目預告並寸爆挑機：「是嗎？你早猜到了？甚麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」怒不可遏的他之後再留言：「每天就你蹦噠歡（意指跳樑小丑），有完沒完？」

事隔約3小時，他依然怒火未熄，矛頭繼續直指小S，對於有網友質疑他酒後發文，他表示：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姐都沒說甚麼，你天天的跟這兒得瑟甚麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」隨後更索性取消關注小S的微博帳號，擺明割席，世紀罵戰一觸即發！

拒仔女認具俊曄做後父

面對前姐夫的炮轟，小S引用台灣弘一大師的格言別錄回應：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」意指「別人毀謗我，與其和對方辯解，不如寬忍他。別人欺侮我，與其提防，不如化解。」連向來較少發聲的許雅鈞亦霸氣護妻，表示：「S智慧很高，佛祖來的，不需擔心。」而汪小菲昨午再度發功，在小S的發文下留言：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離5次了，我現在回去是自取其辱，玥兒是我的肉，箖是我的兒子。」