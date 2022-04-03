鍾柔美疑戀上大13歲劉展霆　網列五大證據揭發戀情

現年15歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近日被爆情竇初開，疑戀上《青春本我》拍檔、28歲嘅劉展霆（Eden），網民更列出五大證據揭發戀情！其實佢哋早喺拍攝《青春本我》時已傳過緋聞，更被影到一齊行街，惟當時佢哋就澄清只係拍劇，不過今次網民再列出五大新證據，第一，有網民聲稱親眼目睹2人喺銅鑼灣鬧市拖手拍拖，見到有人望時立即鬆開手，第二，網民發現2人網上互動頻密，經常互like對方發文及出現喺彼此嘅限時動態等，而Eden早前更拍片，到粉絲為Yumi準備嘅生日主題Cafe打卡。

第三，有網民發現一個名為「1221.x1221」嘅私人社交網用戶，由於該用戶只追蹤咗Eden同Yumi，加上2人生日同為12月21日，故網民推測該用戶正正係佢哋所開嘅情侶社交網。第四，有網民發現Eden疑似追蹤咗Yumi嘅私人社交網，而眾多《青春本我》演員中，只得Eden有追蹤。第五，Eden情人節時曾上載攬住豬公仔嘅照片，而該公仔正正係Yumi喺《青》中攬過嘅公仔，疑似借公仔傳情。對於緋聞，Yumi日前開Live時就開腔回應，指：「我依家專注學業同追夢（唱歌），冇時間做其他嘢！」