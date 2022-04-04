金泰璃為令觀眾失望道歉　《二十五，二十一》結局收視創新高

韓星金泰璃與南柱赫合演的tvN青春愛情劇《二十五，二十一》昨晚大結局，講述南柱赫飾演的記者白易辰成為美國特派記者，不能繼續在韓國陪伴金泰璃飾演的劍擊選手羅希度，他們因為無法理解對方的想法而吵架，最終決定分開。

羅希度幾年後與另一男人結婚，最後一幕她找回當年丟失的日記本，看到白易辰當年寫給她的話，她回到當年經常與白易辰去的山洞，幻想自己回到過去與對方見面，並向彼此說：「我全心地愛過你」、「你教懂我的愛情，是如何照亮我的人生，你不會知道的，謝謝你。」

大結局平均收視錄得11.513%，是開播以來最高收視，至於宋江與朴敏英合演的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》昨晚大團圓結局，收視由上集的5.650%回升至7.344%。

不少觀眾都對未能看到《二》劇的圓滿結局表示可惜，亦有網民指結局非常虛無，直指「不知道到底看了甚麼」，金泰璃受訪時亦特別向觀眾道歉：「希度和易辰真的很美，這種初戀到底誰能擁有呢？真的描繪得非常美好，他們是互相支持的關係，我也好想為他們打氣，假如結局是結婚，大家應該都希望他們會一起走到結婚這一步，假如我是觀眾，我也會希望是大團圓結局，實在有太多觀眾支持我們，我很抱歉，我也覺得很傷心。」