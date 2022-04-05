用香氛與花藝　詮釋春日氣息

大家印象的春天是甚麼味道？是泥土草地濕氣的味道、春陽暖暖的氣味、萬物甦醒的氣息，還是百花綻放的芳香？如果沒有頭緒，不如看看近日新推出的香氛聯乘系列，又或欣賞由花藝大師詮釋的香水宇宙，尋找答案！

暗黑大師跨界聯乘

跨界聯名大家見得多，充滿反差的文青系與暗黑系品牌聯乘你又見過未？説的是香氛品牌Aesop與暗黑時裝大師Rick Owens近日的聯名合作。看似風格不一的兩個合作單位，其實設計理念相近，同樣追求極簡風格，而且在創作路上拒絕墨守成規。而今次攜手打造香氛套裝，正好展現了雙方的簡約美學與創新理念，為雙方粉絲帶來驚喜！

心頭好變Travel Kit

在時尚界赫赫有名的Rick Owens，憑着標誌性的暗黑風格，一直深受名人紅星喜愛。今回踩過界設計香氛聯乘系列，全因本尊就是Aesop秀髮及身體護理產品的忠實愛好者。所以整個系列不但包括芳香蠟燭（1款但有3個尺寸），更推出了一個包含了Owens個人最愛產品（包括芫荽籽身體潔膚露、堅毅辛香身體乳霜、經典洗髮露和潤髮乳）的旅行組合。有興趣跟Owens一同享受感官盛宴的，就要試試！

除感官體驗，今回合作也將彼此對物件美學的探索，一直延伸到旅行組合的針織棉套包裝上。製作棉套的有機棉不僅通過認證，更是Owens設計作品的標誌性物料，可循環再用，作腕帶或頭巾使用。再搭配兩個品牌的羅紋緞帶，就輕易帶出今次聯名的特色。

花藝雕塑詮釋香水

與此同時，另一時尚品牌DIOR亦邀請了日籍花藝設計師東信康仁，以獨一無二的花藝雕塑詮釋品牌多款經典香氛。從事花藝工作已經20年的東信康仁，對於花藝有很多想法，喜歡透過作品定格自然界稍縱即逝的剎那芳華。無論是以冰封方式將花朵最美的姿態定格在巨型冰塊中，還是將五針松盆景送上平流層，無不讓人驚嘆他的想法。

今次他以品牌La Collection Privée Christian Dior系列的6款星級香氛為題，創作出6件獨一無二的花藝雕塑，以形象化的方式呈現「Sakura」、「Gris Dior」、「Lucky」、「La Colle Noire」、「Jasmin des Anges」和「Oud Ispahan」的香味，並透過影片和一系列相片，為大家呈獻多重感官享受，喜歡花和香水的粉絲萬勿錯過。