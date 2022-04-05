蜜美杏　E奶慾女大進化

雖然話以不變應萬變，但係做人如果一成不變，好容易就會被社會淘汰。所以做人點都要識變通同進步，好似蜜美杏咁，最近唔單止變靚咗，演出亦精彩咗好多，相當吸引呀！

極品胴體

日本AV廠Prestige一直以來都為AV迷帶來好多極品女優，好似河合明日菜、愛音麻里亞、鈴村愛里、野野浦暖等等，近年仲搵到有「天下無雙之H奶」之稱嘅渚好美，除咗佢哋之外，已經離開P廠嘅蜜美杏亦係其中一位。

今年21歲嘅佢初出道時有啲Baby Fat面圓圓，但係家陣塊面尖咗，睇落靚女咗好多，加上悉心打扮後變得更加綺麗迷人。除咗樣子漂亮，身材仲頂呱呱，杏妹本身皮白肉嫩，透明感十足嘅肌膚已經相當吸引，仲擁有日本AV界少見嘅5呎7吋身高，高挑得嚟仲胸大腰幼，上圍有成36E咁大！雖然呢對E奶似乎過分堅挺，而且質感有少少硬淨，但係點都好過「波平如鏡」冇睇頭先啦！

爆發潮吹

佢喺2020年由AV廠Prestige發掘而投身AV界，雖然擁有極品身材，可惜未能成功上位，原因係當時P廠猛將如雲，又正值「神乳」女優河合明日菜當頭起，所以唔會花太多資源為佢宣傳，加上P廠嘅製作公式化，搞到蜜美杏嘅人氣未能持續上升。

到今年1月，佢決定出去闖一闖，離開娘家之後就以自由身發展同其他AV廠合作。好多人都估唔到，脫離P廠之後，杏妹猶如脫胎換骨，唔單止索咗有魅力咗，而且演出更加放蕩，除咗積極主動招呼男優，面對男優施以嘅重口味玩意亦相當受落，更重要嘅係有更多潮吹表演，噴到成張床都濕晒，令作品相當精彩，值得再三回味！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎7吋

三圍：36E-24-35

喺蜜美杏嘅社交網，大家除咗可以留意到佢嘅最新AV作品情報外，亦可以睇到好多杏妹大騷身材嘅影片，真係好正好吸引，一定唔可以錯過！