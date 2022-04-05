菊梓喬疫情暴肥體重破百　拒為吳卓羲下廚：佢大把嘢食

生肖屬虎的菊梓喬（Hana）今年犯太歲，她聽從師傅指點走去箍牙，她說：「佢話牙齒整潔運程都會好啲，我本身好多爆牙，又唔想整假牙，同牙醫傾過咪箍牙，咁牙齒整齊對健康都係好事。」她要箍400多日，除了一日三餐，每日要戴22小時，她坦言最初箍牙時肌肉同頭扯到好痛，她說：「個人又忟，頭兩日瘦到不似人形，塊面似切扁咗。」Hana笑言不怕被人話整容：「2日削到咁好喎！我都覺得太瘦唔好睇，所以之後習慣咗已逼自己食番多啲嘢。」

疫情下Hana經常鑽研食譜，更想過做外賣速遞，鍾意打邊爐的她最叻整黃醉雞湯底，她說：「一、兩人分量好難整，所以我一煮就煮好多，然後速遞畀朋友試食。」可有送畀緋聞男友吳卓羲（Ron）？她笑說：「冇喎，我諗佢唔鍾意食。（你要請人食？）佢有要求，通常畀好close嘅朋友。（即係佢唔close？）佢大把嘢食啦。」雖然對方冇試過她的手勢，但似乎她對Ron的口味好清楚：「佢哋呢啲演員對飲食好執着，我好怕囉，唔食呢樣唔食嗰樣，我本身食得好肥膩好重口味，費事累啲要keep嘅朋友。」

Hana自爆已肥到過百磅，條腰由21吋變了25吋，上圍同下圍有肥嗎？她笑說：「緊係有，全身肥，個身有肉地，好彩啲褲仲啱着，淨係塊面唔肥囉。」她直認自己食得好誇張，又好零食同甜品，加上又冇得做運動，所以真的肥了，她希望4月底健康身能重開，她會上堂學番打拳，最近她在家中愛上睇摔角，她笑說：「我迷上咗一個日本摔角界明星，女仔嚟好靚，佢有日本林志玲稱號，我都好想學、想玩，第時睇吓有冇機會玩吓。」