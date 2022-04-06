東方日報C1：大S呻10年婚姻似坐監　爆囝囝恐父

台灣女星徐熙媛（大S）去年11月正式宣布與汪小菲離婚，結束逾10年婚姻。雖然大S已覓得第二春，但她一直耿耿於懷過往的婚姻。本報收到獨家爆料，其朋友圈對話內容絕密曝光，原來大S受盡委屈，一直覺得做人老婆似坐監，更驚爆囝囝不喜歡汪小菲，爆喊大呼：「爸爸不要回來！」

大S雖然跟韓國男星具俊曄再婚，與汪小菲過去種種轇轕已經「清零」，然而近日瘋狂爆出男方與張穎穎打得火熱，更為新歡與人打架。日前又有台灣節目爆料，有圖為證汪小菲1拖2斷正，疑婚內出軌。大S至今未就此事回應，原來她在爆離婚前已對汪小菲心死，本報收到大S朋友圈截圖，她一字一淚道出婚姻受盡委屈，內容絕對驚爆，矛頭直指汪小菲！

「最難是當老婆！」

哀莫大於心死，離婚前的大S早於去年3月就曾向好友訴苦，大爆10年婚姻生活一直似坐監，3月22日是她與汪小菲的結婚周年紀念，她卻「贈興」發言：「謝謝各位的祝福！本來我以為當女明星是最難，沒想到當媽更難！最難是當老婆！十年來……我沒去坐牢，往後就好好過了。」暗指若然沒有跟汪小菲結婚，就不用過着這樣的生活。

汪小菲早已承認自己是「女兒控」，無論行為或講過的說話都認自己偏心女兒汪希玥，反而對兒子汪希箖十分苛刻，在朋友圈的另一段對話內容中，大S就爆囝囝有「恐父症」，簡直不想見到父親：「大家好～昨天跟箖說爸爸快回家嘍！高興嗎？結果……他大哭着說：我不要爸爸回來！我要爸爸去北京！真不知道爸爸回來會怎樣……心累！祝大家健康平安。」

大男人唔准食飯

知情人士指汪小菲非常大男人，有次兩夫妻去韓國旅行，大S向來喜歡吃韓式食物，但汪小菲嫌大S肥，勒令她不可以食飯，更直斥她似隻豬。汪小菲又被爆平日喝醉回家，就發酒瘋把衫褲鞋襪四處亂掉，雖有家傭，但仍要大S幫忙執拾，而大S知道女兒是汪小菲的死穴，每次抱囡囡出來就可軟化對方，化解「危機」。

其實汪小菲在離婚前，經常人在北京，大S一直身兼父職，一人分飾兩角為仔女無私奉愛。2020年聖誕節期間，汪小菲例牌不在台灣，大S就在台北豪宅陪仔女粉飾家居布置聖誕樹，都是希望為一對心肝寶貝帶來一個溫暖的家庭。儘管如何付出，可是閨房冷冰冰，老公不在身邊，大S惟有自娛，將自己的頭像Key在李小龍身上，上載搞笑片在朋友圈與摯友開心Share，算是「坐監」的一大娛樂。據知情人士指，大S不想再浪費青春，忍無可忍下才與汪小菲離婚，這也是她唯一選擇！

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