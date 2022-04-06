消費券點用好？Gadgets「智」識揀

去年已登記消費券的話，毋須再次登記就拎到今期消費券！（方偉堅攝）

新一輪政府電子消費券明天正式發放，合資格市民經支付寶香港、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK平台，明日就收到$5,000消費券，而八達通用戶則可透過拍卡方式，分兩期收取$4,000及$1,000消費券（第2期的$1,000消費券需用完首$4,000後，才能於下一個月的16號領取）。在強烈購物欲驅使下，究竟有乜Gadgets可以無痛入手呢？即睇以下推介！

智能手機篇

性價比高

Samsung Galaxy A系列以性價比見稱，新型號A53 5G集6.5吋Super AMOLED屏幕、6,400萬像素四鏡頭、Exynos 1280八核心處理器及5,000mAh電池於一身，仲支援25W快充及IP67抗水防塵。尤其在影相方面，新版Night mode可自動合成12張圖像以減少夜拍訊噪。

極速快充

Redmi Note 11 Pro+ 5G是首款配備120W快速充電的紅米Note系手機，能在15分鐘內充滿4,500mAh電池。其他配置包括6.67吋FHD+ AMOLED屏幕、Dimensity 920八核心處理器、1.08億像素三鏡頭等，港行有石墨灰、森林綠、星空藍3色。

輕巧巨芒

OnePlus Nord CE2厚度僅7.8mm，配合173g重量，以6.42吋大芒手機來說十分輕巧。主鏡頭高達6,400萬像素，超廣角與微距鏡頭則分別擁有800萬像素及200萬像素，特設夜景模式及人像模式。處理器為八核心Dimensity 900，支援5G網絡及WiFi 6規格。

入門5G

moto g51 5G定位入門，搭載Snapdragon 480+處理器，支援5G雙卡雙待。6.8吋屏幕對應FHD+解像度及120Hz刷新率，5,000萬像素主鏡頭則支援Quad Pixel像素四合一技術，於低光源環境也能捕捉清晰影像。其他賣點包括5,000mAh大電池、IP52生活防水等等。

便攜穿戴篇

教主都用

連「教主」Anson Lo都是用家的Nothing ear(1)耳機，最近加推黑色版本。保留了獨特的透明外殼，同時採用全新煙熏色飾面，配以啞光黑色矽膠耳塞和耳機殼，較原來白色更添神秘。耳機僅重4.7g，內置11.6mm大尺寸單元，支援主動降噪及34小時播放時間。

錄音專用

Shure AONIC 40是一款專為錄音而設的「大耳牛」，內置數碼降噪技術，透過3個程度的可調式ANC帶來主動降噪效果。波束成形咪高峰位置經過特別調校，雙聲道音效分外清晰。機身則以玻璃纖維填充尼龍和航空級鋁合金打造，大幅減低機身重量。

三防喇叭

Sonos Roam SL便攜喇叭尺寸僅62×52×161mm，支援IP67防護等級，加上兩端及按鈕用上矽膠物料，達到防撞、防跌、防水三防功能。另支援Wi-Fi和藍牙連接方式，專用Sonos程式還能整合逾100種串流媒體服務作無縫播放，大幅簡化搵歌步驟。

健康管理

Xiaomi Watch S1 Active採用柔軟親膚的矽膠錶帶，AMOLED圓形錶盤達1.43吋，用戶可自由切換超過200款虛擬錶面。內置117種運動模式及19種專業運動模式，設有全方位健康管理，包括血氧飽和度（SpO2）偵測、女性健康監測以及睡眠監測等。

居家工作篇

三合一充

電子產品充電時，散亂的電線總會擾亂辦公桌布局，MOTIF多功能無線充電座一站式為iPhone、AirPods AirPods及Apple Watch以15W無線充電。它以鋁合金支架配上天然石紋底座，輔以顯示燈監測充電情況，適合擺放於家中書桌或床邊。

仿真繪圖

Xencelabs繪圖板的工作區具有超細緻啞光紋理表面，耐磨防滑，帶在仿真紙手感。跟機Quick Keys配件是一個快捷鍵遙控器，另附有兩種不同粗幼的三鍵手寫筆。除原來的黑色外，最近廠方推出全新特別版，改用星雲白色流露簡約美學。

激薄鍵盤

HUAWEI Ultrathin Keyboard利用全新連接技術，讓鍵盤能夠於多款設備間靈活切換，同時兼容HarmonyOS、Windows、macOS等作業系統。鍵盤採用鋁合金邊框，更屬業界首款2.5mm鍵程的薄膜鍵盤，薄身設計卻達到機械矮軸鍵盤的打字手感。

靜音滑鼠

Logitech全新Signature M650無線滑鼠搭載Silent Touch技術，有效減少90%點擊噪音，使用環境更靜謐。配備SmartWheel智能滾輪，以指尖輕鬆控制即可自動切換兩種滾動模式。流線外形配備橡膠握側條及柔軟拇指區，長時間工作也能常保舒適。