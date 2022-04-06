本日日本：京都酒店主題房　與和服Hello Kitty朝夕相對

相信不少女生都是 Hello Kitty 迷，每次到日本都必定會買大量相關手信，如果連住的地方都有Hello Kitty出現，咁就最滿足啦！位於京都市下京區的Resi Stay The Kyoto最近就推出了Hello Kitty主題房間，客房以「於京都的茶屋跟Hello Kitty一起」為概念，每個角落都有Hello Kitty的蹤影，包括印上和服Hello Kitty的和紙窗、牆紙、天花板、七彩紙傘及浴室鏡等，令人打卡打到手軟。其他注目設計還包括在房內休憩區域放有分別以糰子和綠茶為概念的梳化及茶几，既特別又舒適。房間最多4人入住，設有兩張大床，並配備了AppleTV及androidTV，凡入住Hello Kitty房可獲贈Hello Kitty Tote Bag、口罩、消毒液等禮品，令人滿載而歸！每人每晚房價12,350日圓起（約HK$790）。