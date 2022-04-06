唔少人嗜辣成性，所以麻辣火鍋、香辣串燒都相當受歡迎。不過得個辣字其實唔好味，最好配合埋其他味道，咁先至係嗒落有味又過癮！就好似巨乳AV女優橘瑪麗咁，身材夠火辣，演出又有重口味，咪夠晒吸引囉！

巨乳高妹

最近日本AV界傳出好多引退消息，相信當中最令AV迷傷心嘅就一定係高挑巨乳熟女凜音桃花喇。雖然桃花嘅引退的確令大家唔多開心，不過AV界仲有好多同佢質素相若嘅女優，好似橘瑪麗就係其中一位。

今年28歲嘅佢容顏艷麗迷人，顰笑間都散發出誘人韻味，難得嘅係佢喺AV演出中淫得交關，但係個樣卻又唔會帶有俗氣同邪氣，可以話出得大場面。身材方面仲火辣十足，身高5呎6吋夠晒高挑，同時胸前又有對分量十足嘅G奶，肌膚白嫩又帶透明感，對於巨奴嚟講可以話有無比嘅吸引力！如果橘瑪麗能夠積極啲做運動，條腰減多兩吋的話，咁就真係完美喇！

口味夠重

佢喺2014年出道拍AV，以高挑及巨乳作為賣點，而一直以來佢嘅演出可以話盡心盡力，不論係做癡女，或做被玩弄嘅弱女，佢都會全情投入，令作品精彩滿分！另外，佢亦樂於嘗試演出不同題材，無論係SM拘束，甚至開放後花園都一一接受，難怪深受喜愛重口味嘅AV迷追捧。

除咗拍AV，橘瑪麗亦積極參與不同工作，好似早幾年就以AV女優組合「AVA888」成員身份出席唔少喺亞洲地區舉辦嘅成人娛樂大會，佢亦為咗呢個致力拓展海外市場嘅組合而學習中文。另外，麗妹近年除咗以GinGin Girls成員身份四圍登台表演歌舞，亦以藝名DJ MARY去到不同夜店做打碟DJ，搵食路數非常之多！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎6吋

三圍：38G-25-36

橘瑪麗經常喺社交網上載性感照以及自拍嘅性感歌舞表演，大家Click上去一定睇到目不暇給，必定大飽眼福呀！