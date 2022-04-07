望月美舞　辦公室I奶女郎

喺好多人眼中，做白領係一份優差，一來唔使搬搬抬抬，二來毋須日曬雨淋，之但係又有啲人會覺得白領嘅工作太刻板，仲可能要花心力應付惡頂嘅辦公室政治，壓力唔細。講到底，行行有本難念的經，頂唔順就無謂勉強，應嘗試跳出舒適圈，正如今期「世界Cup」主角望月美舞，就選擇離開Office，拋個身出嚟拍寫真。

豐乳肥臀

大家有留意近年日本寫真界嘅走勢，應該會發覺擁有肉感型身材嘅女優似乎幾吃香，除咗紺野栞、伊川愛梨、夏來唯之外，今日同大家介紹嘅望月美舞都係表表者。喺上年出道拍寫真嘅美舞，相貌都算討好，但點都唔夠身材咁吸睛，淨係睇吓佢嘅三圍係39-26-35，就知道佢擁有豐乳肥臀，前面對I奶夠激凸，後面個Pat Pat又夠屹，加埋一身肌膚又白又嫩，絕對有本錢喺寫真界闖出一番名堂。喺筆者眼中，佢比起其他纖巧型女優更加性感，令人好想將佢一抱入懷，唔知大家覺得點呢？

放棄厚職

美舞深明自己嘅賣點在於肉感身材同一對挺拔嘅I奶，所以喺拍攝寫真嗰陣幾乎毫無保留，啲衫勁少布，仲會擺好多極具挑逗性、疑似床上激戰嘅動作，好似雙腿擘開之類，對於剛剛出道嘅寫真界新人嚟講，佢嘅作風可以話係相當大膽同進取！

講番美舞嘅出道故事，原來佢以前喺大企業任職，係一位辦公室女郎，每日都係做同樣工作，生活枯燥乏味，所以決定辭工，希望憑自己嘅吸睛外形，體驗一下各種挑戰！喺未來日子，美舞除咗想拍多啲寫真，仲計劃登陸電視圈，希望佢快啲可以圓夢啦！