伍詠薇8年先得1次性生活　最曳試過勾人老公

女星伍詠薇（伍姑娘）近日接受林柏希網上節目訪問，期間大談感情史！提到以往愛情路上最曳的一件事，她爽直表示：「溝人哋老公囉！（溝咗幾多個有婦之夫？）計唔到…計到，五個以內啦！」說話向來大膽的她，當被問到性生活問題時也未有抗拒，還表現真性情：「性生活少咗好多，因為對咗同一個樣20年，你試吓對一個女人20年，靚到李嘉欣咁樣呀，都要搵阿伍詠薇啦！（幾耐一次？）唔定㗎喎！咁8年都有一次嘅！」

對於現任老公練海棠曾被拍得與妙齡少女出街，當年伍姑娘選擇原諒對方，更說：「我個人自己食嘢都…係食家，哈哈！我係冇嬲，反而第一係諗吓自己，呢件事發生一定有原因，自己有咩問題，有冇問題，有問題，咁佢更加有問題啦，所以你嘅問題大啲，我嘅問題都有我嘅問題存在，大家商討囉，傾得埋就合，傾唔埋就分手！」更指成功扭轉婚姻危機後，現時夫婦二人更加珍惜對方。

掛念亡夫

而節目中，她也有提起亡夫翁江培，不諱言當年若非對方提議她選亞姐，分分鐘已經走上另一條歪路：「我成日諗，我做乜嘢呀，我可能『華燈初上』咗！如果冇支明燈點過我，我應該會行歪路多，我覺得應該會做咗啲名媛呀，名媛唔係話壞嘅，名媛之前呢，我應該會做咗，送上千萬溫柔嗰啲囉，舞小姐囉！」面對亡夫的好，她坦言會一直記在心中：「翁生係我第一個明燈，亦都係我第一個丈夫，冇血緣關係，但係最親密嘅人，佢教我最多嘢，係我老師亦都係我丈夫、係我明燈。如果冇佢教我點樣用第一張信用卡，我唔會去到今日咁有骨氣嘅伍詠薇！」更指現時也掛念亡夫，亦無悔該段婚姻，因對方是她的真愛！