【歐美澳開關】完成接種疫苗旅客　多國入境免隔離

相比亞洲地區，奉行與病毒共存的歐美各國，更早已放寬入境，當中包括香港人移民熱門之地，例如英國、加拿大、美國及澳洲等。無論大家是準備移民，還是遠飛探親，也應該要清楚歐美相關的入境要求，以及早作準備。

英國．全面開放入境

最多香港人移民的英國，早於3月18起已全面取消所有新冠防疫的入境限制，無論你有否已接種新冠疫苗，也毋須再接受任何檢測或隔離，入境旅客也不用再申報疫苗接種紀錄、英國住址和旅遊詳情，是真正全面開放入境。

加拿大．已接種疫苗免檢測報告

從4月1日起入境加拿大旅客，只要在入境14天前完整接種加拿大認可之新冠疫苗，便不需再提供病毒檢測報告，但仍需要使用加拿大政府「ArriveCAN」網頁或App，以輸入個人資料及接種證明，及入境時要接受隨機抽檢的核酸檢測（PCR），經審批後即可免隔離入境14日；如旅客仍未完成疫苗接種，除要額外提供出發前72小時之PCR陰性結果報告外，也要在抵埗日及第8日接受病毒檢測。

美國．未完成疫苗接種不准入境

美國現已允許在出發前14日前完成接種世衞認可之新冠疫苗之旅客，可免檢疫入境美國，毋須隔離；但凡2歲或以上入境美國旅客，都要提供入境前24小時的PCR陰性結果報告，如未完成疫苗接種的旅客更是不准入境。

澳洲．持簽證者已接種疫苗免隔離

從2月21日起凡持有效澳洲簽證者，只要在出發前14天前完成澳洲認可之新冠疫苗接種，並能提供出發前24小時之快測陰性結果（或出發前72小時之PCR檢測陰性結果），便可免隔離入境澳洲；如持簽證者未能完成疫苗接種，便需申請澳洲旅行豁免（Travel Exemption），亦要遵守各州份及領地之檢疫隔離要求。特別注意是前往西澳旅客，即使符合疫苗要求仍要接受7日隔離，不符合者更要酒店隔離14日。而從4月17日起，澳洲也將重新開放國際郵輪入境。

新西蘭．已接種疫苗免簽旅客5月起免隔離

從4月22日起，已完成接種新冠疫苗之澳洲公民或永久居民，及持工作簽證或學生簽證者可入境新西蘭，毋須隔離，但登機前要提供新冠病毒檢測陰性結果報告，並於抵達當天及第6天接受檢測取得陰性證明。5月1日後措施範圍將擴大至跟新西蘭有免簽證安排的國家及地區，包括英國、美國、日本、南韓及新加坡等。

歐盟．已接種疫苗可免檢測及隔離

自3月1日開始凡在入境14天前至270日內，已接種獲世衞及歐盟認可之新冠疫苗旅客，入境歐盟27個成員國（包括德國、法國、西班牙、荷蘭及意大利等）基本上已不用接受病毒檢測及隔離；但若接種之疫苗只獲世衞認可而未獲歐盟認可，成員國便有權要求旅客出示72小時內之病毒檢測陰性結果，甚至或會被直接隔離。