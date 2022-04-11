與陳自瑤重逢即反面　羅子溢減磅頹爆打官司

藝人羅子溢與陳自瑤（Yoyo）開工首天即鬧「離婚」。子溢揚言一整天心情跌落谷底，更感懷身世頻頻眼濕濕，Yoyo則「生人勿近」以應付大量情緒戲，而2人的「重逢照」則獲讚凍齡成功。

羅子溢與Yoyo十多年前合拍劇集《缺宅男女》，直至近日再次合作演出林肯監製新劇《婚後事》。由於疫情肆虐，台前幕後前日於電視城低調開鏡拜神，而首日開工即拍攝法庭戲，子溢演到眼泛淚光，氣氛沉重。《缺》劇2人大團圓，但據悉《婚》劇內子溢與Yoyo甫開場便婚姻破裂，其後更有黎諾懿介入。

諗住小朋友入戲

子溢去年3月拍竣《家族榮耀》後，休息了差不多整年當「湊仔公」，今次為投入角色，他前後減去十餘磅，笑言肌肉盡失：「希望做到『愈演愈頹』，同埋瘦削啲配合角色需要。其實收到劇本後我真係睇一次喊一次，首天開工係拍離婚鬧上法庭嘅戲，由朝到晚我都好唔開心。（點投入？）做咗人父母後，覺得情緒投入方面容易咗，淨係諗住小朋友就入到戲，覺得無論點都會以下一代嘅幸福為大前提。」

而Yoyo則於社交網上載與子溢的合照，並留言：「開工大吉，拍攝第一天已經身心疲累……新挑戰，卜瓊和關家榮（二人於《缺》劇名字）長大了。」不少粉絲留言大讚2人青春不老。Yoyo坦言今次角色有大量情緒戲：「好驚自己做得唔夠好，所以喺片場唔敢玩同傾偈，要keep住自己嘅情緒，聽啲慘情歌幫吓手。」