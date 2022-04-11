著作權糾紛︱蔡徐坤6,400萬被凍結　經理人淡定嗌正常

內地爆紅歌手、Angelababy緋聞男友蔡徐坤，去年因為「貸款」出歌被批，袋近億銷售額4個月後先肯將歌曲上架，粉絲因而擔心偶像會成下一個「清朗行動」狙擊對象。估不到今日（11日）再有著作權糾紛，北京愛豆世紀文化傳媒有限公司及天津愛豆世紀文化傳播向法院申請財產保全，請求凍結被申請人蔡徐坤、新沂蔡徐坤影視文化工作室名下銀行存款6,400萬餘元人民幣（約7,874萬元港幣），期限為1年。法院認為該申請符合法律規定，裁定凍結。據悉，北京愛豆世紀文化傳媒有限公司簽約藝人包括組合NINE PERCENT，蔡徐坤為該團成員之一。2018年10月，NINE PERCENT解散。

蔡徐坤工作室隨後發表聲明，回應稱裁定所涉案件為《迷》及《YOUNG》兩張專輯的著作權糾紛，該裁定為訴前保全的正常司法流程，該案尚未開庭審理，並非案件的裁判文書。聲明同時指出，專輯《迷》為雙方合約期結束之後，專輯著作權與愛豆世紀公司無關，專輯《YOUNG》的著作權因相關方之間有約定，愛豆世紀公司無權對之主張。蔡徐坤工作室表示該著作權案件正在審理中。