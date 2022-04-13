重提當年唔敢追周勵淇！袁偉豪：銀包得20蚊高攀唔起

藝人袁偉豪（Ben）為林盛斌（Bob）主持的節目《人夫放假約出去滾》擔任嘉賓，大談跟太太張寶兒的相處。談到當初邂逅，Ben大方透露：「我哋去非洲拍節目，轉內陸機嘅時候，我每日起身都要飲咖啡，佢就走埋嚟坐喺隔嚟話『你都幾似鬼佬架喎！』，佢好欣賞我喎，咁就大家互相試探吓，傾吓人生咁，咁講講吓我就話如果你做我背後嘅女人會點呀，佢冇答我。直到返嚟香港網民睇完片段紛紛留言討論，有人就表示：『完全明白你有幾興奮』、『如果我是男的，只要張寶兒主動過來跟我搭訕，即使她說我似便便，我都會覺得她是欣賞我的。』」

亦有網民重提Ben以往與周勵淇（Niki）的一句說話：「銀包得嗰20蚊點敢追你呀？」據悉，當年二人合拍劇集《再創世紀》且扮演情侶，惟最終陰陽相隔，二人於是拍了延續片，讓角色「拍一日拖」。他們一起去食車仔麵，重提以往在港鐵相遇一幕，Niki更問Ben當年為何不向她發動追求功勢？Ben想了想答：「個銀包得嗰廿20蚊點夠膽追你呀？如果我當時真係拎住張車飛嚟，話同妳做個朋友咁妳點？」Niki笑說：「你鍾意女仔嘅類型，一定係你依家女朋友嗰種囉！」Ben竟然坦白回道：「我知道高攀唔起你，所以先冇進攻之嘛。」