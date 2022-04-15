Ben Sir自爆多Job推極唔完　先知自己有價有市

由林盛斌主持、國際級演說家李炫華擔任嘉賓的無綫全新綜藝節目《360秒人生課堂》昨晚（14日）首播，節目每集會請來不同講者分享人生故事，亦會請來圈中人作為聆聽嘉賓。而首集出場分享人生故事的講者分別有歐陽偉豪（Ben Sir），以及「與自閉症兒子共同成長努力」的剛強媽媽黃溢妮。

向來幽默感豐富的Ben Sir，向大家分享他由大學高級講師跳入娛樂圈的心路歷程，他打趣說自己屬「超級犯賤」：「有人賤，有人犯賤，幾年前有電視台叫我上去講解粗口喎，賤囉！但我又上去喎，犯賤囉！」他坦言曾因欠缺自信而縮沙，並瘋狂推Job，但亦因推極都推唔完，令他知道自己應有市場，與太太約法三章後便放手一搏，跳離舒適圈入行，實踐自己理想，他更冠以「Bensirlization」為這行為的學名，指每人也有自己的「Lization」，勉勵大家也應去努力實踐自己的理想。

與丈夫育有兩名子女的黃溢妮，分享了她8年來照顧患有中度至嚴重自閉症的8歲兒子顥之的點滴，曾因兒子的入學問題感到沮喪的她，及後更因顥之於一次活動期間突然當眾大便造成混亂，令她深受打擊，情緒完全崩潰，幸得丈夫Alan的一番話震撼了她的心靈，令她得以重新振作。她指兩人同為顥之父母，大家經歷一樣但對事情竟有不同睇法，鼓勵大家應多向好的方面去看待事情。分享令在場人士無不感動，連主持人阿Bob亦聽到眼濕濕。而聆聽嘉賓之一的區永權亦以過來人身份作分享，期間更一度哽咽，他坦言兒子早年患上中度自閉症時，自己也曾對世界感到絕望，指幸得太太及早處理，兒子現時已痊愈。