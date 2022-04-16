身家被轉到阿媽名下　張韶涵首談與生母交惡細節

台灣歌后張韶涵近日參加內地綜藝《王牌對王牌》時，首次談及當年與父母為錢反目、遭控棄養等家醜風波，多次跳上社會新聞版，佢喺最新一集節目中，講起當年同媽媽交惡細節，自爆當時佢賺嘅錢都交畀媽媽掌管，僅索取每月生活費，點知佢身體不適開口問媽媽要醫療費時，對方竟回應一句「我們沒錢」，後來仲驚見家門被貼上封條，始知自己所有財產都被轉到媽媽名下，公開高呼「我其實是很恨的」！

節目中，張韶涵對住好友華晨宇、吉克隽逸等公開曾遭遇親情背叛，佢指當時因心臟出問題，同媽咪要醫療費，卻換嚟冇錢嘅答案：「我回到台北的時候，看到我家外頭貼了一個封條，就是要查封的，你能想像我是多麼的震驚嗎？」佢後來去催繳中心單位，一名女職員拎出一疊電話簿咁厚嘅文件證明：「她說『所有的一切都不是在你名字下，是在你母親的名字下』。」張韶涵形容自己嗰一瞬間腦中一片空白，無法相信會遇到呢種事，一個人面對親情背叛，仲要一切要從零開始過。

而2009年，已離婚嘅張父張母聯手指控張韶涵棄養，佢開記者會自揭母女金錢糾紛後，妹妹就由加拿大到台灣做佢助手，以行動支持家姐。張韶涵就喺節目中坦誠：「我其實是很恨的！老天為甚麼要對我做這種考驗？」佢經過契姐開導後，就唔再流淚，並哽咽話最想多謝妹妹同契姐：「因為有她們兩位，我才可以繼續把愛傳承下去，如果沒有她們，我今天已經睡在路邊了。我很慶幸到今天這一刻，我還是開心地過生活，從來沒有抑鬱過。」華晨宇、關曉彤等人都聽到為之動容。