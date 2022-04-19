中山文香　最強女搜查官

喺日本藝能界有唔少藝人係童星出身，部分童星長大之後就行咗「歪路」，投身AV界出賣肉體，好似中山文香就係其中之一，以豐滿肉體及巨乳震撼大家嘅視覺，而佢扮演女搜查官角色更係最拿手，憑住最強「胸」器打倒壞人！

雪白巨乳

提到唔少日本童星喺長大之後投身AV界，當中嘅例子包括赤西涼、Ayami、佐佐木玲奈，不過佢哋喺AV界發展一般，未能夠成功攀上一線女優位置，原因可能係同外形有關，仲有演出冇咩特色亦係最大關鍵，至於同樣係童星出身嘅中山文香就唔同喇，憑住出色嘅演技同床技成功上位。

今年24歲嘅文香氣質天真可愛，一副無邪氣嘅純情樣貌，真係唔覺得佢會做AV女優。然而，佢唔拍AV又真係嘥料，雖然生得唔高，但係身材豐滿，胸前更擁有一對脹卜卜嘅H Cup美巨乳，好似兩顆導彈咁突出，加上肌膚雪白鮮嫩，單靠身呢副胴體就已經能夠吸引觀眾注意。當然文香能夠令人氣持續上升，其演出水準極高亦係一大原因啦！

投入夠主動

佢喺2019年年尾以AV廠Moodyz專屬新人身份出道，除咗童顏巨乳外，曾經喺小學時做過童星嘅資歷，亦係賣點之一。剛下海拍AV嘅時候，都係以客串形式演出，據文香透露當時佢仲喺一間食店做兼職，有一日有同事話睇過部AV，入面嘅女優同佢好似樣，最後仲確認埋佢嘅女優身份添，雖然係咁，食店因為人手唔夠，所以冇叫文香辭職。

到2020年同M廠完成5部作品合約之後，佢諗住引退唔再拍AV，但由於當時各行各業都受到疫情影響而變得搵食艱難，所以佢決定留低，同年更推出新作品。演出方面絕對值得讚賞，佢擅長扮演女搜查官角色，並運用H奶招呼男優，表現投入又夠主動，睇見佢以精靈眼神望住男優進行各種前戲，埋牙肉搏時仲會肉緊到面容扭曲，令觀眾睇得相當興奮呀！

Profile

年齡：24歲

身高：4呎11吋

三圍：37H-224-34

中山文香除咗拍AV外，亦不時會登台獻唱大展歌喉，大家透過佢嘅社交網就可以留意到相關消息，當然亦唔少得欣賞香妹性感照喇！