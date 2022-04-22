日本AV界兩位實力頂尖嘅短髮天后紗倉真菜及石原希望嚟個大比併，睇吓邊個實力最強啦！ （互聯網）

喺日本AV界有唔少出眾嘅短髮女優，散發爽朗陽光感，床上表現更係活力十足，今日就搵來兩位實力頂尖嘅短髮天后紗倉真菜及石原希望嚟個大比併，睇吓邊個實力最強啦！

多才多藝

日本AV廠SOD嘅專屬陣容人才濟濟，當中嘅「STAR系列」更係粒粒皆星！雖然出現人才流失，好似巨乳人妻白石茉莉奈過檔，古川伊織又宣布引退，好彩仲有SOD一姐紗倉真菜坐鎮。唔經唔覺，佢效力SOD已經有11個年頭，由當年嘅天真美少女，蛻變成為今日嘅知性美時尚美人，不變嘅係身材依然婀娜多姿又帶健美感，上圍對E奶夠分量又夠彈手。

真菜一直都以盡心盡力嘅演出取悅AV迷而備受讚賞，故出道以來喺好多AV頒獎禮同投票活動中，都獲得優秀嘅成績，例如喺「AV界奧斯卡」SkyPerfecTV成人放送大獎就攞過「新人獎」同「女優獎」，上年舉辦嘅「FLASH 2021女優排名投票BEST 100」中，更獲投票成為第1名！除咗AV演出出色，真菜仲多才多藝，唔單止登台獻唱，亦有撰寫官能小說，作品更獲改編拍成電影。另外，佢仲獲邀請去到築波大學講課，認真叻女！

紗倉真菜

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：34E-24-34

笑顏迷人

紗倉真菜呢位天后級短髮女神真係無與倫比，更加成功跳出AV界去到不同範疇發展，成績幾乎可以話前無古人！不過就未必係後無來者，因為同樣留住一把清爽短髮嘅石原希望亦一樣潛質優秀，實力一流！今年21歲嘅佢少女味強烈，而且成日都笑容滿面，演出時亦會笑住咁同男優埋身肉搏，帶來愉快輕鬆嘅氣氛，就好似佢個名一樣，為大家帶來陽光同希望！

演出令人睇得開心，除咗笑顏迷人，亦因為佢嘅身材豐滿肌膚白滑，床上表現又肉緊，一臉陶醉之餘，仲流露出極度飢渴嘅表情，令觀眾睇到好想代替男優嘅位置去滿足希望呀！亦因為佢表現出色，成為2020年上半年度AV銷售排行榜嘅亞軍，喺朝日藝AV大獎中更奪得冠軍寶座。除咗拍AV，希望仲有做網紅，實行將自己嘅人氣進一步提升。

石原希望

年齡：21歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-23-35

第1回合

鬥搵食

石原希望除咗拍AV，近期仲做埋網紅，收入和味；不過紗倉真菜嘅搵食路數更多，唔單止做網紅，仲同小島南聯手進軍樂壇，更加做作家寫小說，真係冇得輸！

第2回合

鬥演出

紗倉真菜係出道10年嘅「老戲骨」，演出的確係表現出高水準，但係就唔及石原希望咁好睇，因為佢每個興奮表情都可以話由心而發，感染力強好多！

第3回合

鬥活潑

兩位女優都係短髮妹，形象夠晒青春活潑，石原希望經常都喺社交網上載整蠱作怪嘅片段，至於紗倉真菜雖然就快30歲，但係亦鍾意扮演不同扮相大晒可愛萌味。

真材實料

兩位女優一個係老牌一個係後進，紗倉真菜出道11年，勝在老練又顯得睿智十足，至於後起之秀石原希望就幹勁十足，可謂各具實力，旗鼓相當，不過如果真係要揀嘅話，小弟就一定會撐紗倉真菜，話晒佢係SOD一姐，絕對係真材實料！