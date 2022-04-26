黃智雯袁偉豪合作N次唔怕悶　貪心想要埋陳展鵬

無綫將於6月底開拍新劇《陌路枕邊人》，據知男主角由視帝陳展鵬及袁偉豪2選1，女主角則是黃智雯，張曦雯亦有份參演。現於橫店拍內地劇《隱娘》的智雯坦言未收到公司通知，不過對於兩位男拍檔，她坦言跟袁偉豪合作次數太多，最少11次，包括《飛虎》、《把關者們》及《三個女人一個「因」》等，飾演情侶更高達6次。而於智雯早前才首次跟陳展鵬合演《隱門》，而該劇仍未拍完，要待她返港才拍攝餘下戲份。

橫店拍劇唔辛苦

談到若要選擇袁偉豪及展鵬，她笑言：「我比較貪心，舊拍檔一定有默契，新拍檔亦會有新火花，所以我嘅答案係貪心啲……Why not both！」她表示仍未知道劇情，很期待對手們是誰。問到現時橫店的拍攝狀況？她說：「我呢度要拍到6月，唔係太辛苦，所以有時間我會做吓運動，喺酒店做gym或者去dance studio跳舞，去吓Cafe咁。」

袁偉豪對於有機會與「老拍檔」智雯再合作，他表示：「我覺得大家會再有默契。（唔會悶？）都冇話悶唔悶，你話有冇新火花呢？我覺得係有嘅，咁當然我唔知觀眾點睇，不過我覺得佢哋會鍾意。」他坦言未收到公司通知：「其實依家要經營事業係愈嚟愈難，首先我會睇咗劇本先，如果係好同有發揮我先會拍，唔想為拍而拍。」而陳展鵬表示：「我都未知，要等公司安排，我依家日日都開緊《隱門》同回歸劇！」