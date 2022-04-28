游學修科學園拍拖斷正　堅稱同「女神世一」撻着一星期

曾與歌手曾樂彤拍拖的游學修，今年2月因一杯檸茶兩分飲，而被指與旗下網上頻道藝人、有「女神世一」之稱的陳苡臻（Jessica）拍拖，因女方有拍拖多年的男朋友疑一腳踏兩船，當時，游學修否認拍拖，兼指Jessica與男友去年已分手。

不過，有讀者爆料指游學修日前與Jessica於科學園拍拖食飯，更影到兩人拖手的照片，鐵證如山，游學修今日（28日）接受東網訪問時終承認拍拖。不過，因剛開始一星期，故否認之前講大話，他說：「我哋同一班同事上星期遇到車禍，對方不顧而去，呢件事觸發我哋拍拖嘅，其實我一直都想低調處理感情事，真係唔想講咁多。」

雖然游學修不想多提感情事，但受訪完畢後，即在社交網自爆「拍拖了」，他指：「之前凍檸茶事件，本來唔想回應。（未追到點公開講未追到呢...）有啲嘢不可能攤開肚皮，觀眾又會按自己知道嘅時序去設想，只想說當時冇講大話，依家都冇。好唔想好唔想上新聞，每次娛樂報道都會換來惡毒留言...祝福留喺呢度可以了，多謝大家！」男女拍拖平常事，游學修的留言看來都幾多顧慮，難怪他受訪時，對公開戀情一事，笑言：「好定唔好真係見仁見智。」