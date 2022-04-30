馬德鐘扮智障　孖陳煒湯洛雯「翻雲覆雨」

無綫都市奇幻喜劇《雙生陌生人》今日（30日）在電視城舉行記者會，一眾藝人馬德鐘、湯洛雯（靚湯）、陳煒、何廣沛、蔣家旻和徐榮等現身，馬德鐘出場時扮徐榮劇中飾演的智障角色，戴Cap帽穿吊帶褲，跳跳紮出場，還走到靚湯身邊叫『我愛你，風姐』。」而徐榮出場造型更爆，扮成靚湯角色，戴假髮穿高衩裙和高跟鞋，露出飛毛腿，扮相惡心。大會最後給靚湯送上蛋糕預祝35歲生日。

馬德鐘表示扮智障是想挑戰自己，覺得佻脫又好玩，不覺辛苦，他說：「都唔夠拍呢部戲辛苦，拍《雙》等如拍咗兩套半劇。」靚湯都戥馬德鐘一人分飾兩角辛苦，成日要問他現在是「高收成」還是「巫祺男」，因在農莊取景日晒雨淋。

談到與兩女角有否親熱戲，馬德鐘輕描淡寫稱只有少少，陳煒即反駁：「咩少少，翻雲覆雨呀！我着住絲質睡衣，真係好性感，好驚跌出嚟，驚見到啲唔應該見到嘅嘢，好暈。」馬德鐘稱會已好好保護她，但問到眼睛望邊度時，他搞笑說：「盡量反白眼。」

拍親熱戲會同馬國明講聲

靚湯稱與馬德鐘有錫戲，有同男友馬國明備案，她說：「佢話又有錫戲，上次錫完黃子恆，好似同期同好多男人錫，其實兩部劇分開時間好耐。」馬徳鐘講笑今日宣傳有冇備案？她稱每次拍親熱戲才會講聲，不算備案，男友亦會跟他說，覺得是互相尊重。

談到馬國明現在港，已拍完《法言人》，未知生日如何慶祝，笑言應該會一齊過：「要畀佢踢波，一個好嘅女朋友要畀男友去踢波。」她稱與男友相處習慣並非節日才送驚喜：「可能生日正日乜都唔做。」