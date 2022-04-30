【10天漲粉逾30萬】王嘉爾首登Kelly Clarkson人氣節目

身為前香港劍擊代表隊成員的王嘉爾（Jackson），2014年在韓國以男團GOT7成員份出道，近年主攻內地市場一帆風順，並成為人氣偶像。在上月30日發布的新歌《BLOW》更廣受全球樂迷關注，其中一個播放MV的官方平台，觀看次數超過2,100萬次外，一度是全球32個國家和地區的iTunes首位！然而本月中他在美國出席大型音樂節Coachella，是首個登上該音樂節舞台的中國歌手，「#JacksonWangCoachella」登上Twitter熱門話題榜首位，人氣持續高企，他其中一個社交網站出現「漲粉」的情況，不足兩星期增加超過30萬粉絲，現增至逾2,780萬，而其人氣更席捲美國！

今日（30日）王嘉爾在社交網宣布成為美國大熱清談節目《The Kelly Clarkson Show》的嘉賓，並網晒和主持人Kelly Clarkson 、美國女星Natasha Leggero及《盜墓迷城》（The Mummy）男星Jake Johnson的合照，其貼文發布8小時，吸Like逾83萬！節目將在美國時間5月4日播出，而女團TWICE及BLACKPINK也曾被邀請做該節目的嘉賓。