湯洛雯抱恙冇啖好食　生日預咗馬國明驚喜欠奉

視帝陳展鵬與湯洛雯（靚湯）為新劇《隱門》開工，靚湯因胃炎要戒口，指男友馬國明只懂叮粥給她吃。而該劇因疫情停工了一段日子再開，展鵬笑指感覺似開拍第二輯。因疫情停工多月的《隱》劇終於復工，場口以文戲為主，近來飽受胃炎困擾的靚湯，隨身帶備麵包醫肚：「出面唔敢亂食嘢，喺屋企通常食粥。（男友馬國明靚粥？）佢都唔識煮嘢，不過會幫我翻熱啲粥嘅。」將於明天（6日）生日的她，笑稱沒期望過男友給她驚喜，她甜絲絲說：「我哋好少正日畀驚喜，不過平時會做啲窩心嘢嘅。（例如呢？）呢啲秘密唔講啦，我諗佢應該會買蛋糕啩，哈哈。」她表示希望早日完成拍攝，可放假休息，或會陪男友出埠工作，順道旅遊：「睇佢去邊啦，目的地吸引會跟埋去。」

陳展鵬幽默表示復工感覺似開拍第二輯：「通常拍劇係冇得瞓，今次休息反而多咗。」他透露稍後會飛往北京拍劇，表示：「要拍幾個月。（唔擔心疫情？）有關注嗰邊情況呀，因為想帶埋太太同小朋友一齊去，大家都守咗2年幾，太太咁辛苦，小朋友又未飛過，當去個旅行啦。（會唔會3個去4個返？）可能5個呢？哈哈！順其自然啦，冇專登Plan，不過最好一個一個嚟啦，突然多兩個要好多嘢考慮㗎！」談到太太單文柔傳與無綫合約即將完結，早前又透露有新開始，他表示留待太太親自解答，作為丈夫只需要全力支持她便可，他說：「就算佢選擇唔做嘢抖吓都冇問題，做自己鍾意做嘅嘢就得喇！」